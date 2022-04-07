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  • Зиньковский: «Не понимаю, зачем срываться в Бельгию. Европа ради Европы? Хочется же играть против «МЮ»

Зиньковский: «Не понимаю, зачем срываться в Бельгию. Европа ради Европы? Хочется же играть против «МЮ»

7 апреля 2022, 15:46
4

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в клуб из Европы.

– Почему ты почти не веришь, что тебя позовут в Европу?

– Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Голландию, может, у меня будет. Но хочется же играть против «Манчестер Юнайтед»! Ха-ха!

– Многие наши футболисты хотят играть за «Манчестер Юнайтед». А клубы ниже даже не рассматривают.

– Мы же говорим о реальных вещах. Просто я не очень понимаю срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Не знаю... Не вижу в этом смысла.

  • Зиньковский забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (4)
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Vitaga
1649337292
раньше играли за свой завод.. свой город.. свою страну. теперь футболисты стали как примы балета оперы эстрады... хотим станцевать или спеть на мировой сцене... глобализация блин. может и есть в этом что то но простому человеку понять пока сложно. ведь к примеру тот же условный Зенит ассоциируется со своим городом - Питером. Спартак с Москвой. Рубин с Казанью. и многие провинциальные клубы просто названы своим городом. Ростов Уфа... Краснодар... в условиях санкций вполне логично наверное будет возродить такой патриотизм. без легионеров. со своими родными воспитанниками.
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raritet
1649341552
Для начала необходимо научиться. как минимум , владеть мячом, и всем прочим , связанным с футбольной культурой. Такое время наступило. Человек только родился и первое слово, произнесенное им не мама, папа, а Манчестер Юнайтед. Да и зачем играть в России. Ведь он не для того родился.
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zigbert
1649400526
Для нашего чемпионата Зиньковский один из лучших полузащитников. Но в ведущих европейских чемпионатах таких игроков много. Да и кто из наших мог там отличиться? Разве только Аршавин или Мостовой.
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