Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
2 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
3 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе

Зиньковский: «Не понимаю, зачем срываться в Бельгию. Европа ради Европы? Хочется же играть против «МЮ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в клуб из Европы.

– Почему ты почти не веришь, что тебя позовут в Европу?

– Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Голландию, может, у меня будет. Но хочется же играть против «Манчестер Юнайтед»! Ха-ха!

– Многие наши футболисты хотят играть за «Манчестер Юнайтед». А клубы ниже даже не рассматривают.

– Мы же говорим о реальных вещах. Просто я не очень понимаю срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Не знаю... Не вижу в этом смысла.

  • Зиньковский забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

Новости по теме
Зиньковский: «Дольше всего думал над переходом в «Краснодар». Не получилось договориться» 2
Зиньковский: «Влиятельный человек из «Монако» прилетел на матч с «Уфой». Я сделал две голевые, и пошли слухи про «Лилль» 1
Зиньковский: «Рад, что нет моратория на вылет. Пусть вылетают все, кто с нами ставил «автобусы» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.04.2022 15:46
Комментарии7
...
  • ...
    Рейтинг: +95310

    zigbert 10 часов назад

    Для нашего чемпионата Зиньковский один из лучших полузащитников. Но в ведущих европейских чемпионатах таких игроков много. Да и кто из наших мог там отличиться? Разве только Аршавин или Мостовой.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: -138

    Имя на сайте 23 часа назад

    Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Голландию, может, у меня будет=======Сейчас и далее у тебя дурака вообще не будет шанса поехать в Европу. Ха ха

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3734

    raritet 7 апреля, 17:25

    Для начала необходимо научиться. как минимум , владеть мячом, и всем прочим , связанным с футбольной культурой. Такое время наступило. Человек только родился и первое слово, произнесенное им не мама, папа, а Манчестер Юнайтед. Да и зачем играть в России. Ведь он не для того родился.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24106

    bset 7 апреля, 16:14

    Потому что европейские скауты не вылезают из Бельгии, Голландии и прочих таких чемпионатов. А на Крылья они только по большой удаче могут смотреть.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1455

    Vitaga 7 апреля, 16:14

    раньше играли за свой завод.. свой город.. свою страну. теперь футболисты стали как примы балета оперы эстрады... хотим станцевать или спеть на мировой сцене... глобализация блин. может и есть в этом что то но простому человеку понять пока сложно. ведь к примеру тот же условный Зенит ассоциируется со своим городом - Питером. Спартак с Москвой. Рубин с Казанью. и многие провинциальные клубы просто названы своим городом. Ростов Уфа... Краснодар... в условиях санкций вполне логично наверное будет возродить такой патриотизм. без легионеров. со своими родными воспитанниками.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15021

    житель СПб > Vitaga 22 часа назад

    Хорошо сказано! Вот, например, Овечкин? Мне плюнуть сейчас хочется, когда слышу эту фамилию. Играет и получает бабки в стране, которая рада уничтожить его Родину. До какого же бесстыдства надо дойти ради денег!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: -104

    nata1979 > житель СПб 20 часов назад

    просто мудак...что еще о тебе сказать...а овечкин это дерьмо...тут ты прав...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11