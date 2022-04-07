Зиньковский: «Не понимаю, зачем срываться в Бельгию. Европа ради Европы? Хочется же играть против «МЮ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о возможном переходе в клуб из Европы.
– Почему ты почти не веришь, что тебя позовут в Европу?
– Шанс поехать в какую-нибудь Сегунду или Голландию, может, у меня будет. Но хочется же играть против «Манчестер Юнайтед»! Ха-ха!
– Многие наши футболисты хотят играть за «Манчестер Юнайтед». А клубы ниже даже не рассматривают.
– Мы же говорим о реальных вещах. Просто я не очень понимаю срываться в условную Бельгию. Чтобы была Европа ради Европы? Не знаю... Не вижу в этом смысла.
- Зиньковский забил 2 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах сезона РПЛ.
- Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»