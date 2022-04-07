Осинькин: «Крылья» должны были лучше играть с «Ростовом». Не совсем зачетный матч»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».

«В какой-то момент в начале матча мне показалось, что всe идет нормально. Сначала один гол, потом момент с пенальти, и после этого была какая-то растерянность, мы по-настоящему под контроль игру уже не взяли.

Понятно, что есть усталость, но мы должны были играть лучше. Нужно побольше создавать. Не совсем зачетный матч.

Всегда в команде есть какие-то перестановки, мы пытаемся наладить игру, которая была у нас в прошлом году, мы были более цельные как команда, сейчас много людей потеряли и не можем так хорошо понимать друг друга.

Отсюда не так быстро мяч ходит, не так остро играем, даже простые потери у нас были. Наверное, звоночки были уже в прошлую игру.

Тем не менее даже такую игру мы могли спасти и были близки к тому, чтобы забить гол. Нам надо быть цельными, основательными», – сказал Осинькин.