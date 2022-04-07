Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

Карпин – о победе над «Крыльями»: «Больше нервов, чем удовольствия»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии после перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Ростовчане победили со счетом 1:0.
  • Набрав три очка, команда поднялась на 11-е место в таблице лиги.

– Ваше впечатление о матче?

– Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем второй. Не забитый пенальти чуть-чуть надломил настрой. Во второй половине игры выдержали нагрузку. Все ребята – молодцы.

– По стилистике была другая игра. В этом плане было проще?

– Больше оборонялись, чем в прошлом матче. Эти игры нельзя сравнивать.

– Вы чередуете нападающих в составе. С чем это связано?

– По ряду причин. Это связано с соперником и с задачами, которые ставятся на матч.

Новости по теме
Евсеев: «Карпин хочет в сборной играть в тот же футбол, что и в «Ростове» 2
Шомуродов: «Карпина я не боялся. Он ругал только за отсутствие самоотдачи» 1
Карпин – после проигрыша «Нижнему Новгороду»: «Нужно больше работать» 3
Источник: сайт «Ростова»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.04.2022 08:20
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11