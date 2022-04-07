Карпин – о победе над «Крыльями»: «Больше нервов, чем удовольствия»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии после перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Ростовчане победили со счетом 1:0.

Набрав три очка, команда поднялась на 11-е место в таблице лиги.

– Ваше впечатление о матче?

– Больше нервов, чем удовольствия. Первый тайм понравился немного больше, чем второй. Не забитый пенальти чуть-чуть надломил настрой. Во второй половине игры выдержали нагрузку. Все ребята – молодцы.

– По стилистике была другая игра. В этом плане было проще?

– Больше оборонялись, чем в прошлом матче. Эти игры нельзя сравнивать.

– Вы чередуете нападающих в составе. С чем это связано?

– По ряду причин. Это связано с соперником и с задачами, которые ставятся на матч.