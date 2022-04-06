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  • РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и отдалился от зоны вылета

РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и отдалился от зоны вылета

6 апреля 2022, 20:56
12

«Ростов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ переиграл «Крылья Советов». Единственный гол у форварда Николая Комличенко.

На 28-й минуте игрок «Ростова» Дмитрий Полоз не реализовал пенальти. Это его первый промах в РПЛ после 15 удачных попыток.

«Ростов» отдалился до зоны вылета на расстояние в четыре очка. «Крылья Советов» занимают восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Комличенко, 18.

Нереализованные пенальти: Полоз, 28 – нет.

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Осипенко, Лангович (Поярков, 71), Сильянов, Байрамян, Тугарев (Турищев, 83), Щетинин (Сухомлинов, 83), Глебов, Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 69).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Костанца, Зиньковский (Соколов, 81), Якуба (Витюгов, 82), Ежов, Цыпченко (Коваленко, 63), Сарвели (Пиняев, 63), Игнатьев (Глушенков, 63).

Предупреждения: Комличенко, 44; Сильянов, 51; Лангович, 55; Песьяков, 90+3 – Ломаев, 25; Сарвели, 29; Ежов, 35; Глушенков, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Крылья Советов
Комментарии (12)
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ilichkadr
1649268092
Ростовчане МОЛОДЦА!
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nominum
1649268597
Фу-у-х. Слегка выдохнули. Победа. А в первом тайме ещё и игра хорошая. Молодцы. Полозу мои сожаления по поводу статистики по пенальти.
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ростов 100/100
1649268642
Матч не плохой, смотрел с интересом. Но ошибок у Ростова много, команда молодая. Жаль Полоз пеналь не забил.
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житель СПб
1649268939
Отлично! Рад за Ростов!
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ySS
1649270419
У команд играющих очки отбирает, всяким нужным новгородам отдает. Тем не менее с победой! За Димона обидно
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Medved2468
1649275172
Эх... "Где твои Крылья, которые нравились мне?"
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Кузьмич на трибуне
1649275205
Ростовчанам респект и мои поздравления. три очень нужных очка.
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portero
1649275370
с тремя очками Ростов!!!
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zigbert
1649312720
Борьбы в этом матче было много. Ростовчане играли чуть быстрее. Ростов с победой!
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