РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и отдалился от зоны вылета

«Ростов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ переиграл «Крылья Советов». Единственный гол у форварда Николая Комличенко.

На 28-й минуте игрок «Ростова» Дмитрий Полоз не реализовал пенальти. Это его первый промах в РПЛ после 15 удачных попыток.

«Ростов» отдалился до зоны вылета на расстояние в четыре очка. «Крылья Советов» занимают восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Комличенко, 18.

Нереализованные пенальти: Полоз, 28 – нет.

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Осипенко, Лангович (Поярков, 71), Сильянов, Байрамян, Тугарев (Турищев, 83), Щетинин (Сухомлинов, 83), Глебов, Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 69).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Костанца, Зиньковский (Соколов, 81), Якуба (Витюгов, 82), Ежов, Цыпченко (Коваленко, 63), Сарвели (Пиняев, 63), Игнатьев (Глушенков, 63).

Предупреждения: Комличенко, 44; Сильянов, 51; Лангович, 55; Песьяков, 90+3 – Ломаев, 25; Сарвели, 29; Ежов, 35; Глушенков, 74.

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