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РПЛ. «Ростов» победил «Крылья Советов» и отдалился от зоны вылета

«Ростов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ переиграл «Крылья Советов». Единственный гол у форварда Николая Комличенко.

На 28-й минуте игрок «Ростова» Дмитрий Полоз не реализовал пенальти. Это его первый промах в РПЛ после 15 удачных попыток.

«Ростов» отдалился до зоны вылета на расстояние в четыре очка. «Крылья Советов» занимают восьмую строчку.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Комличенко, 18.

Нереализованные пенальти: Полоз, 28 – нет.

«Ростов»: Песьяков, Мелехин, Осипенко, Лангович (Поярков, 71), Сильянов, Байрамян, Тугарев (Турищев, 83), Щетинин (Сухомлинов, 83), Глебов, Полоз (Селява, 60), Комличенко (Голенков, 69).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Божин, Солдатенков, Костанца, Зиньковский (Соколов, 81), Якуба (Витюгов, 82), Ежов, Цыпченко (Коваленко, 63), Сарвели (Пиняев, 63), Игнатьев (Глушенков, 63).

Предупреждения: Комличенко, 44; Сильянов, 51; Лангович, 55; Песьяков, 90+3 – Ломаев, 25; Сарвели, 29; Ежов, 35; Глушенков, 74.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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06.04.2022 20:56
Комментарии12
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 7 апреля, 09:25

    Борьбы в этом матче было много. Ростовчане играли чуть быстрее.
    Ростов с победой!

    0
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  • ...
    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 23:02

    с тремя очками Ростов!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3637

    Кузьмич на трибуне 6 апреля, 23:00

    Ростовчанам респект и мои поздравления. три очень нужных очка.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +488

    Medved2468 6 апреля, 22:59

    Эх... "Где твои Крылья, которые нравились мне?"

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4520

    ySS 6 апреля, 21:40

    У команд играющих очки отбирает, всяким нужным новгородам отдает.
    Тем не менее с победой!
    За Димона обидно

    4
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб 6 апреля, 21:15

    Отлично! Рад за Ростов!

    4
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    Рейтинг: +381

    ростов 100/100 6 апреля, 21:10

    Матч не плохой, смотрел с интересом. Но ошибок у Ростова много, команда молодая. Жаль Полоз пеналь не забил.

    4
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    Рейтинг: +1657

    nominum 6 апреля, 21:09

    Фу-у-х. Слегка выдохнули. Победа. А в первом тайме ещё и игра хорошая. Молодцы. Полозу мои сожаления по поводу статистики по пенальти.

    8
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    Рейтинг: +16715

    Persona_non_Grata > nominum 6 апреля, 22:03

    Валера верим ! )))

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1657

    nominum > Persona_non_Grata 6 апреля, 22:12

    Конечно, верим! Тут либо верить- либо вылетать в первую лигу.)))

    5
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    Рейтинг: +302

    SpartakMoskwa > nominum 7 апреля, 01:36

    Надеемся что Валера вернёт Ростов в топ 10, а то не хотелось бы терять такой колоритный клуб из РПЛ их и так не много осталось)

    2
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    Рейтинг: +14172

    ilichkadr 6 апреля, 21:01

    Ростовчане МОЛОДЦА!

    7
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