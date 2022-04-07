Комличенко: «Ростов» занимает не свое место в турнирной таблице РПЛ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарии после перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Ростовчане победили со счетом 1:0.

Комличенко стал автором единственного гола.

Набрав три очка, команда поднялась на 11-е место в таблице лиги.

«Набрали важные три очка. Ситуация в таблице такая, что нужно стараться побеждать в каждом матче.

Конечно, от своего гола очень хорошие эмоции, но самое главное, что мы одержали победу.

Мы должны подниматься по турнирной таблице, занимаем не свое место», – сказал Комличенко.