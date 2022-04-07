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Комличенко: «Ростов» занимает не свое место в турнирной таблице РПЛ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарии после перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

  • Ростовчане победили со счетом 1:0.
  • Комличенко стал автором единственного гола.
  • Набрав три очка, команда поднялась на 11-е место в таблице лиги.

«Набрали важные три очка. Ситуация в таблице такая, что нужно стараться побеждать в каждом матче.

Конечно, от своего гола очень хорошие эмоции, но самое главное, что мы одержали победу.

Мы должны подниматься по турнирной таблице, занимаем не свое место», – сказал Комличенко.

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Источник: ТАСС

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07.04.2022 09:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +6401

    sochi-2013 7 апреля, 13:16

    Валера вас доведет до ....... цугундера. В худшем случае, а в лучшем до....... ФНЛ.

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