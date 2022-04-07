Комличенко: «Ростов» занимает не свое место в турнирной таблице РПЛ»

Валера вас доведет до ....... цугундера. В худшем случае, а в лучшем до....... ФНЛ.
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарии после перенесенного матча 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
- Ростовчане победили со счетом 1:0.
- Комличенко стал автором единственного гола.
- Набрав три очка, команда поднялась на 11-е место в таблице лиги.
«Набрали важные три очка. Ситуация в таблице такая, что нужно стараться побеждать в каждом матче.
Конечно, от своего гола очень хорошие эмоции, но самое главное, что мы одержали победу.
Мы должны подниматься по турнирной таблице, занимаем не свое место», – сказал Комличенко.