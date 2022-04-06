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РФС: российский футбол может потерять более 500 миллионов за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов

РФС провел внутреннее финансовое исследование до событий 24 февраля, сообщает «Матч ТВ».

Аналитики выявили, что российский футбол в ближайшие семь лет потеряет больше 500 миллионов евро доходов призовых в еврокубках. Это итог последних неудачных выступлений в еврокубках и падения в таблице коэффициентов.

В РФС подтвердили эти данные и отметили, что в случае отстранения от еврокубков потери ведущих российских клубов существенно вырастут.

«РФС проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров.

По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет.

При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет», – сообщили в организации.

  • Сейчас Россия занимает 10 место в таблице коэффициентов.
  • В июне ассоциация опустится на 19-ю строчку – обнулится сильный сезон-2017/18.

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Источник: «Матч ТВ»

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06.04.2022 17:50
Комментарии8
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    Рейтинг: +2528

    petrucho-spb 7 апреля, 00:37

    Люди гибнут. А эта статистика второе.

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 6 апреля, 20:04

    финансовое исследование до событий 24 февраля----------
    Знаменательная поворотная дата не только для футбола, но и для всей России...По ходу появится фраза у россиян--" до 24.02. ..., после 24.02."

    0
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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 19:51

    "РФС проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров..."
    ...кому теперь нужен этот "лимит", если от всех международных матчей команды будут отстранены..? команды РПЛ будут вариться в собственном соку или другой субстанции, кому как нравится...(( будет оправдано падение ЗП футболистов, на которые так взъелись депутаты Роднина и Журова... из команд уйдут все приличные инвесторы и спонсоры, поскольку финансировать неизвестно ЧТО никому не с руки...

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    Рейтинг: +853

    alefreddy 6 апреля, 19:47

    может Абрамович поможет чем в турецкий клуб бабло вваливать

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    Рейтинг: +1674

    моэм 6 апреля, 19:01

    Опять про бабло ... и только про бабло , давно ставшее для всей верхушки России , главнее чем честь , национальное достоинство , Гимн и Флаг Великой России .

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    Рейтинг: +11254

    BRO_football 6 апреля, 18:41

    Да и хрен с ними! Футболисты станут меньше зарабатывать, мы только рады будем! Что есть эти 500 млн евро, что нет их - никакой разницы! Российский футбол в любом случае идёт на дно, сколько денег в него не вкладывай. Кого на эти 500 млн. евро покупать? Легионеров, которые свалят из команды при любом удобном случае, как сейчас? В бездарную молодёжь, которые бросают играть, видя количество нулей в своей зарплате? Вот теперь начнутся времена, когда в футбол будут играть только те, кто действительно этого хочет и умеет, а не просто так бездари пришли мяч погонять ради денег.

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    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 6 апреля, 18:03

    летальное снижение доходов..
    ..и это всё что можем потерять...

    в походах
    вы не понимаете походу
    пришёл пи..ец
    ну это как то нужно принимать


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    Рейтинг: +249

    aleksandr1969 6 апреля, 18:01

    А болельщикам какое дело до потерь этого бабла? Вот если очистят наши команды от непонятных гастролеров и заставят наших футболеров играть как положено, будет кайф))))

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