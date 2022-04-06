Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФС: российский футбол может потерять более 500 миллионов за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов

РФС: российский футбол может потерять более 500 миллионов за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов

6 апреля 2022, 17:50
7

РФС провел внутреннее финансовое исследование до событий 24 февраля, сообщает «Матч ТВ».

Аналитики выявили, что российский футбол в ближайшие семь лет потеряет больше 500 миллионов евро доходов призовых в еврокубках. Это итог последних неудачных выступлений в еврокубках и падения в таблице коэффициентов.

В РФС подтвердили эти данные и отметили, что в случае отстранения от еврокубков потери ведущих российских клубов существенно вырастут.

«РФС проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров.

По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет.

При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет», – сообщили в организации.

  • Сейчас Россия занимает 10 место в таблице коэффициентов.
  • В июне ассоциация опустится на 19-ю строчку – обнулится сильный сезон-2017/18.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 10
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России 14
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aleksandr1969
1649257278
А болельщикам какое дело до потерь этого бабла? Вот если очистят наши команды от непонятных гастролеров и заставят наших футболеров играть как положено, будет кайф))))
Ответить
Беспонтий
1649257394
летальное снижение доходов.. ..и это всё что можем потерять... в походах вы не понимаете походу пришёл пи..ец ну это как то нужно принимать
Ответить
BRO_football
1649259694
Да и хрен с ними! Футболисты станут меньше зарабатывать, мы только рады будем! Что есть эти 500 млн евро, что нет их - никакой разницы! Российский футбол в любом случае идёт на дно, сколько денег в него не вкладывай. Кого на эти 500 млн. евро покупать? Легионеров, которые свалят из команды при любом удобном случае, как сейчас? В бездарную молодёжь, которые бросают играть, видя количество нулей в своей зарплате? Вот теперь начнутся времена, когда в футбол будут играть только те, кто действительно этого хочет и умеет, а не просто так бездари пришли мяч погонять ради денег.
Ответить
моэм
1649260899
Опять про бабло ... и только про бабло , давно ставшее для всей верхушки России , главнее чем честь , национальное достоинство , Гимн и Флаг Великой России .
Ответить
alefreddy
1649263639
может Абрамович поможет чем в турецкий клуб бабло вваливать
Ответить
JTherry
1649263879
"РФС проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров..." ...кому теперь нужен этот "лимит", если от всех международных матчей команды будут отстранены..? команды РПЛ будут вариться в собственном соку или другой субстанции, кому как нравится...(( будет оправдано падение ЗП футболистов, на которые так взъелись депутаты Роднина и Журова... из команд уйдут все приличные инвесторы и спонсоры, поскольку финансировать неизвестно ЧТО никому не с руки...
Ответить
petrucho-spb
1649281031
Люди гибнут. А эта статистика второе.
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
22:43
10
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
3
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
8
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Все новости
Все новости
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
1
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
3
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+