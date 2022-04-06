РФС: российский футбол может потерять более 500 миллионов за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов

РФС провел внутреннее финансовое исследование до событий 24 февраля, сообщает «Матч ТВ».

Аналитики выявили, что российский футбол в ближайшие семь лет потеряет больше 500 миллионов евро доходов призовых в еврокубках. Это итог последних неудачных выступлений в еврокубках и падения в таблице коэффициентов.

В РФС подтвердили эти данные и отметили, что в случае отстранения от еврокубков потери ведущих российских клубов существенно вырастут.

«РФС проводил анализ развития экономической ситуации в рамках разработки нового лимита на легионеров.

По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет.

При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет», – сообщили в организации.