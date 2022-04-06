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Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки: «Чтобы не было повадно»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отстранение пяти судей от работы в РПЛ.

«Правильно сделали, что отстранили. Я после тура поймал себя на мысли: из 20 матчей в 12-13 будут допущены серьeзные ошибки. Ясно, что судейские ошибки у нас были, есть и будут.

Справедливы ли меры? Думаю, что ещe и штрафовать можно. Когда я еще сам играл: ты получаешь жeлтую карточку, тебя меняют, штрафуют, наказывают – судьи в то время отдыхают.

Сейчас нас услышали: начали отстранять, можно и штрафануть пару раз, чтобы не было повадно», – сказал Александр Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»

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06.04.2022 16:46
Комментарии12
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    Рейтинг: +1033

    Alex Flash 6 апреля, 19:52

    на экране вара должна появляться надпись: ошибся-минус лимон

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    Рейтинг: +13419

    NewLife 6 апреля, 18:53

    Штрафуй, не штрафуй, все равно получишь фуй.

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    Рейтинг: +873

    jek718875 6 апреля, 18:53

    Надо штрафовать так, чтоб судейки оставались без трусов

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    Рейтинг: +13521

    Barmaleushka > jek718875 6 апреля, 20:22

    Тогда судить ты будешь ( и скорее всего без трусов).

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    Рейтинг: +939

    mama1991 6 апреля, 17:44

    заряженого судью видно из далека, при сомнительных движениях, переигрывать матчи. либо назначать судей прям к матчу, потом менять выборочно еще раз за сутки, чтоб не было договорняков, чтоб судья сам не знал какой матч будет судить.

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    Рейтинг: +15287

    Cleaner 6 апреля, 17:31

    Мостовой, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! Предложи ШТРАФОВАТЬ и ФУТБОЛИСТОВ за ошибки! И Тренеров нужно ЗА ОШИБКИ штрафовать. Если ошибся тренер с заменой - ШТРАФАНУТЬ его!
    А может вот таких вот "мостовых" лучше штрафовать? Чтобы сначала ДУМАЛИ, а потом говорили...

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    Рейтинг: +22075

    JTherry 6 апреля, 17:21

    только штрафовать надо на несколько миллионов рублей (тариф: от 1 миллиона до 10), как букмекеров, а не на тысячи, как рядовых судей, тогда будет толк...

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    Рейтинг: +1196

    moskowcity-petrv 6 апреля, 17:16

    Надо не штрафовать,а гнать после первой ошибки!тогда думать будут, брать на лапу или нет

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    Рейтинг: +5889

    порт 6 апреля, 17:12

    Тогда и они подымут тариф.

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    Рейтинг: +1342

    Хейтер Аларм 6 апреля, 16:58

    так а смысл? оштрафуют на 100 тыщ, а дырнама 5 миллионов за левые пенки и удаления перечислит

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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk > Хейтер Аларм 6 апреля, 17:00

    штрафы должны быть пугающими... именно на несколько миллионов сразу... если и это не поможет, то пожизненное отстранение...

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    Рейтинг: +1857

    LOKOfanatik19 6 апреля, 16:53

    Давно надо уже штрафовать... всех наказывают рублем, футболистов тренеров, а вот судей нет...

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