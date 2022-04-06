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  • Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки: «Чтобы не было повадно»

Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки: «Чтобы не было повадно»

6 апреля 2022, 16:46
8

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отстранение пяти судей от работы в РПЛ.

«Правильно сделали, что отстранили. Я после тура поймал себя на мысли: из 20 матчей в 12-13 будут допущены серьeзные ошибки. Ясно, что судейские ошибки у нас были, есть и будут.

Справедливы ли меры? Думаю, что ещe и штрафовать можно. Когда я еще сам играл: ты получаешь жeлтую карточку, тебя меняют, штрафуют, наказывают – судьи в то время отдыхают.

Сейчас нас услышали: начали отстранять, можно и штрафануть пару раз, чтобы не было повадно», – сказал Александр Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (8)
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LOKOfanatik19
1649253239
Давно надо уже штрафовать... всех наказывают рублем, футболистов тренеров, а вот судей нет...
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Хейтер Аларм
1649253490
так а смысл? оштрафуют на 100 тыщ, а дырнама 5 миллионов за левые пенки и удаления перечислит
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порт
1649254365
Тогда и они подымут тариф.
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moskowcity-petrv
1649254606
Надо не штрафовать,а гнать после первой ошибки!тогда думать будут, брать на лапу или нет
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JTherry
1649254914
только штрафовать надо на несколько миллионов рублей (тариф: от 1 миллиона до 10), как букмекеров, а не на тысячи, как рядовых судей, тогда будет толк...
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jek718875
1649260384
Надо штрафовать так, чтоб судейки оставались без трусов
Ответить
NewLife
1649260437
Штрафуй, не штрафуй, все равно получишь фуй.
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Alex Flash
1649263946
на экране вара должна появляться надпись: ошибся-минус лимон
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