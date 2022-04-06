Мостовой предложил штрафовать судей за ошибки: «Чтобы не было повадно»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отстранение пяти судей от работы в РПЛ.

«Правильно сделали, что отстранили. Я после тура поймал себя на мысли: из 20 матчей в 12-13 будут допущены серьeзные ошибки. Ясно, что судейские ошибки у нас были, есть и будут.

Справедливы ли меры? Думаю, что ещe и штрафовать можно. Когда я еще сам играл: ты получаешь жeлтую карточку, тебя меняют, штрафуют, наказывают – судьи в то время отдыхают.

Сейчас нас услышали: начали отстранять, можно и штрафануть пару раз, чтобы не было повадно», – сказал Александр Мостовой.