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Форвард «Краснодара» Окоронкво: «Должен был ехать во Францию, но под моей фамилией поехал другой парень»

Нападающий «Краснодара» Джонатан Окоронкво рассказал как оказался в России вместо Франции.

«Я родился в городе Калабар, это океанский порт, больше миллиона жителей. Детство не было легким, как у всех африканцев, выбравших делом жизни футбол.

Родители тоже не поддерживали меня. Говорили: «Пиная мяч, тратишь время впустую. Иди в школу, футбол тебя не прокормит». Едва я собирался пойти на тренировку, слышал: «Возвращайся домой!».

Так продолжалось года четыре. Потом умер отец. Стало ясно, что отныне я сам буду выбирать путь в жизни. И я выбрал футбол.

Мама не стала препятствовать, тем более что меня включили во французскую образовательную программу для футбольных детей. Был слишком мал, чтобы переезжать во Францию, как мне говорили.

Верил, что обязательно этого добьюсь. Однако все вышло не так. Во Францию под моей фамилией поехал другой парень. Даже не знаю, кто, они просто воспользовались моим именем, чтобы провернуть этот трюк.

Можете представить, насколько я был зол? Не можете, потому что я был невероятно, дико зол!

Ничего не оставалось, кроме как тренироваться. С детства знал: сдаваться нельзя, иначе не вырвусь из той реальности, пропаду в ней. Упорство дало результат: меня признали лучшим игроком в серии матчей, поступило предложение из России.

Воспользуюсь ли шансом, зависит только от меня. Еще когда стал играть за «Краснодар-2», чувствовал, что шагнул далеко вперед.

Теперь же, после выступления за первую команду, мотивация через край. Сделаю все и даже больше, чтобы стать частью «Краснодара», – сказал Окоронкво.

  • 18-летний нигериец арендован «Краснодаром» до конца 2022 года.
  • В воскресенье форвард дебютировал за главную команду в матче с «Динамо» (0:1).

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Источник: «Матч ТВ»

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06.04.2022 11:58
Комментарии3
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    Рейтинг: +5162

    rash1959 6 апреля, 19:23

    Этого терпилу вместо Франции засунули в рашку. Вот так рокировочка.

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 6 апреля, 12:54

    Должен был ехать во Францию, но под моей фамилией поехал другой парень=====Для чего он это ? Хотел туды, попал не туды. )))

    0
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    Рейтинг: +61533

    portero 6 апреля, 12:09

    Ну рви на команду... может и получится что-нибудь .

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