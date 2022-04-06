Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Форвард «Краснодара» Окоронкво: «Должен был ехать во Францию, но под моей фамилией поехал другой парень»

Форвард «Краснодара» Окоронкво: «Должен был ехать во Францию, но под моей фамилией поехал другой парень»

6 апреля 2022, 11:58
2

Нападающий «Краснодара» Джонатан Окоронкво рассказал как оказался в России вместо Франции.

«Я родился в городе Калабар, это океанский порт, больше миллиона жителей. Детство не было легким, как у всех африканцев, выбравших делом жизни футбол.

Родители тоже не поддерживали меня. Говорили: «Пиная мяч, тратишь время впустую. Иди в школу, футбол тебя не прокормит». Едва я собирался пойти на тренировку, слышал: «Возвращайся домой!».

Так продолжалось года четыре. Потом умер отец. Стало ясно, что отныне я сам буду выбирать путь в жизни. И я выбрал футбол.

Мама не стала препятствовать, тем более что меня включили во французскую образовательную программу для футбольных детей. Был слишком мал, чтобы переезжать во Францию, как мне говорили.

Верил, что обязательно этого добьюсь. Однако все вышло не так. Во Францию под моей фамилией поехал другой парень. Даже не знаю, кто, они просто воспользовались моим именем, чтобы провернуть этот трюк.

Можете представить, насколько я был зол? Не можете, потому что я был невероятно, дико зол!

Ничего не оставалось, кроме как тренироваться. С детства знал: сдаваться нельзя, иначе не вырвусь из той реальности, пропаду в ней. Упорство дало результат: меня признали лучшим игроком в серии матчей, поступило предложение из России.

Воспользуюсь ли шансом, зависит только от меня. Еще когда стал играть за «Краснодар-2», чувствовал, что шагнул далеко вперед.

Теперь же, после выступления за первую команду, мотивация через край. Сделаю все и даже больше, чтобы стать частью «Краснодара», – сказал Окоронкво.

  • 18-летний нигериец арендован «Краснодаром» до конца 2022 года.
  • В воскресенье форвард дебютировал за главную команду в матче с «Динамо» (0:1).

Еще по теме:
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти 2
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел» 6
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Окоронкво Джонатан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1649236179
Ну рви на команду... может и получится что-нибудь .
Ответить
rash1959
1649262224
Этого терпилу вместо Франции засунули в рашку. Вот так рокировочка.
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
22:43
4
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
3
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
8
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Все новости
Все новости
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
1
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
3
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+