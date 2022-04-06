Форвард «Краснодара» Окоронкво: «Должен был ехать во Францию, но под моей фамилией поехал другой парень»

Нападающий «Краснодара» Джонатан Окоронкво рассказал как оказался в России вместо Франции.

«Я родился в городе Калабар, это океанский порт, больше миллиона жителей. Детство не было легким, как у всех африканцев, выбравших делом жизни футбол.

Родители тоже не поддерживали меня. Говорили: «Пиная мяч, тратишь время впустую. Иди в школу, футбол тебя не прокормит». Едва я собирался пойти на тренировку, слышал: «Возвращайся домой!».

Так продолжалось года четыре. Потом умер отец. Стало ясно, что отныне я сам буду выбирать путь в жизни. И я выбрал футбол.

Мама не стала препятствовать, тем более что меня включили во французскую образовательную программу для футбольных детей. Был слишком мал, чтобы переезжать во Францию, как мне говорили.

Верил, что обязательно этого добьюсь. Однако все вышло не так. Во Францию под моей фамилией поехал другой парень. Даже не знаю, кто, они просто воспользовались моим именем, чтобы провернуть этот трюк.

Можете представить, насколько я был зол? Не можете, потому что я был невероятно, дико зол!

Ничего не оставалось, кроме как тренироваться. С детства знал: сдаваться нельзя, иначе не вырвусь из той реальности, пропаду в ней. Упорство дало результат: меня признали лучшим игроком в серии матчей, поступило предложение из России.

Воспользуюсь ли шансом, зависит только от меня. Еще когда стал играть за «Краснодар-2», чувствовал, что шагнул далеко вперед.

Теперь же, после выступления за первую команду, мотивация через край. Сделаю все и даже больше, чтобы стать частью «Краснодара», – сказал Окоронкво.