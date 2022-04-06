Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

Шомуродов: «Я был уверен, что заиграю в «Роме»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов ответил на вопросы о своем положении в римской команде.

– «Рома» тебя купила в два с половиной раза дороже, чем сезоном ранее «Дженоа». Предложение из Рима было единственным? А то ведь говорили еще о «Ювентусе», о других командах.

– Мы выбирали, и «Рома» оказалась самым хорошим вариантом из всех. Я был уверен, что здесь заиграю.

– Уверенность не поколебалась?

– Нет. Если все буду делать правильно, то все получится.

– Как ты сам переживаешь непростую ситуацию в своей клубной карьере? Хочешь ли остаться в «Роме» в следующем сезоне, если принципиально ничего не изменится? А то в итальянской прессе публиковались твои цитаты, которыми вроде как остались недовольны в Риме.

– То, что я сказал в смешанной зоне в сборной на узбекском, потом неправильно перевели на итальянский. Ни о каком желании уйти из «Ромы» я не говорил. Хочу остаться и доказать, чего стою.

Просто ни один игрок не может быть доволен, редко выходя на поле. Я переживаю, но переживаю нормально. У всех футболистов бывают такие периоды.

Здесь главное – терпение и работа. И тогда все будет хорошо. Знал, что будет сложно, но жду от себя большего.

  • В августе прошлого года Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» за 18 миллионов евро.
  • Он заключил с римским клубом контракт до 2026 года.
  • Нападающий забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 31 матче.

Новости по теме
Шомуродов: «У многих в России есть талант, чтобы играть в Серии А» 3
Шомуродов: «Карпина я не боялся. Он ругал только за отсутствие самоотдачи» 1
Шомуродов: «Я хочу больше играть» 4
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.04.2022 11:41
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11