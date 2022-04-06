Шомуродов: «Я был уверен, что заиграю в «Роме»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов ответил на вопросы о своем положении в римской команде.

– «Рома» тебя купила в два с половиной раза дороже, чем сезоном ранее «Дженоа». Предложение из Рима было единственным? А то ведь говорили еще о «Ювентусе», о других командах.

– Мы выбирали, и «Рома» оказалась самым хорошим вариантом из всех. Я был уверен, что здесь заиграю.

– Уверенность не поколебалась?

– Нет. Если все буду делать правильно, то все получится.

– Как ты сам переживаешь непростую ситуацию в своей клубной карьере? Хочешь ли остаться в «Роме» в следующем сезоне, если принципиально ничего не изменится? А то в итальянской прессе публиковались твои цитаты, которыми вроде как остались недовольны в Риме.

– То, что я сказал в смешанной зоне в сборной на узбекском, потом неправильно перевели на итальянский. Ни о каком желании уйти из «Ромы» я не говорил. Хочу остаться и доказать, чего стою.

Просто ни один игрок не может быть доволен, редко выходя на поле. Я переживаю, но переживаю нормально. У всех футболистов бывают такие периоды.

Здесь главное – терпение и работа. И тогда все будет хорошо. Знал, что будет сложно, но жду от себя большего.