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    Жирков: «Когда Мальдини и Костакурта играли до 40 лет, никто не говорил про их возраст»

    Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о своем отношении к рассуждениям о его возрасте.

    - Кажется, что уже лет десять все говорят про твой возраст. Как ты к этому относишься? Не напрягает постоянный акцент на этом?

    – В футболе это логично. Говорят: «Как ты еще бегаешь?». Мне интересно, когда великие футболисты играли до 40 лет: Мальдини, Костакурта... Никто же не говорил про их возраст.

    Тем более я в детстве болел за «Милан» и «Барселону» и не хотел, чтобы они заканчивали.

    Мне кажется, игрок сам поймет, когда ему заканчивать. Если на моей позиции кто-то будет тренироваться и играть лучше, конечно, меня никто не будет ставить.

    Если я буду понимать, что все, то все... Или уходить куда-то. Вдруг, «Тамбов» возродится (смеется).

    • В январе Жирков подписал контракт с «Химками» до конца сезона.
    • Он провел 2 матча за новую команду.
    • В августе футболисту исполнится 39 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2022 18:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14466

      playsh 6 апреля 2022, 01:00

      Ты и рядом с ними не стоял.Ты звезда Российская,не более,Кастакурта звезда Европейская,ну а Паоло Мальдини аж звезда Мировая.И до конца карьеры они играли все 90 минут,в отличие от некоторых.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 5 апреля 2022, 23:17

      ты не сравнивай себя с ними-----тебе до них как до луны

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 5 апреля 2022, 21:44

      Юр, ориентируйся на Кадзиёси Миуру, ему за 50, а он ещё играет)))

      2
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 5 апреля 2022, 20:15

      Паоло Мальдини до последней игры был топовым игроком. Так же как и Ибра , играя за Милан в своём возрасте пользы приносит столько, что клуб предлагает продлить контракт. И стоит заметить, что это не Тамбов, а Милан. И Златану приходится пахать больше чем молодым игрокам, потому как если опустится на их уровень, сразу вылетит из состава.

      1
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      Рейтинг: +7821

      Беспонтий 5 апреля 2022, 19:57

      так они всю жизнь в одном клубе играли
      а не в семи
      ктож настоящей легенде такое скажет

      3
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      ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне > Беспонтий 5 апреля 2022, 20:20

      Вовсе не обязательно играть за один клуб. Ибра уже поиграл во многих топ клубах, и по прежнему он в списке лучших. Похоже и КриРо тоже будет ещё не мене трёх лет в списках Топ. А ему уже 37. И он сменил уже не мало топ клубов. Более того за свою футбольную жизнь не пропустил ни одного разу ЛЧ. И за сборную по прежнему играет как лучший.

      1
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      Рейтинг: +871

      3meeeD 5 апреля 2022, 19:33

      Сравнил х..й пальцем.

      2
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