Жирков: «Когда Мальдини и Костакурта играли до 40 лет, никто не говорил про их возраст»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о своем отношении к рассуждениям о его возрасте.

- Кажется, что уже лет десять все говорят про твой возраст. Как ты к этому относишься? Не напрягает постоянный акцент на этом?

– В футболе это логично. Говорят: «Как ты еще бегаешь?». Мне интересно, когда великие футболисты играли до 40 лет: Мальдини, Костакурта... Никто же не говорил про их возраст.

Тем более я в детстве болел за «Милан» и «Барселону» и не хотел, чтобы они заканчивали.

Мне кажется, игрок сам поймет, когда ему заканчивать. Если на моей позиции кто-то будет тренироваться и играть лучше, конечно, меня никто не будет ставить.

Если я буду понимать, что все, то все... Или уходить куда-то. Вдруг, «Тамбов» возродится (смеется).