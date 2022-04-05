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  • Жирков: «Когда Мальдини и Костакурта играли до 40 лет, никто не говорил про их возраст»

Жирков: «Когда Мальдини и Костакурта играли до 40 лет, никто не говорил про их возраст»

5 апреля 2022, 18:45
7

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о своем отношении к рассуждениям о его возрасте.

- Кажется, что уже лет десять все говорят про твой возраст. Как ты к этому относишься? Не напрягает постоянный акцент на этом?

– В футболе это логично. Говорят: «Как ты еще бегаешь?». Мне интересно, когда великие футболисты играли до 40 лет: Мальдини, Костакурта... Никто же не говорил про их возраст.

Тем более я в детстве болел за «Милан» и «Барселону» и не хотел, чтобы они заканчивали.

Мне кажется, игрок сам поймет, когда ему заканчивать. Если на моей позиции кто-то будет тренироваться и играть лучше, конечно, меня никто не будет ставить.

Если я буду понимать, что все, то все... Или уходить куда-то. Вдруг, «Тамбов» возродится (смеется).

  • В январе Жирков подписал контракт с «Химками» до конца сезона.
  • Он провел 2 матча за новую команду.
  • В августе футболисту исполнится 39 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Жирков Юрий
Комментарии (7)
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3meeeD
1649176406
Сравнил х..й пальцем.
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Беспонтий
1649177857
так они всю жизнь в одном клубе играли а не в семи ктож настоящей легенде такое скажет
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Кузьмич на трибуне
1649178940
Паоло Мальдини до последней игры был топовым игроком. Так же как и Ибра , играя за Милан в своём возрасте пользы приносит столько, что клуб предлагает продлить контракт. И стоит заметить, что это не Тамбов, а Милан. И Златану приходится пахать больше чем молодым игрокам, потому как если опустится на их уровень, сразу вылетит из состава.
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lordmrv
1649184270
Юр, ориентируйся на Кадзиёси Миуру, ему за 50, а он ещё играет)))
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nik55
1649189849
ты не сравнивай себя с ними-----тебе до них как до луны
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Plyash
1649196026
Ты и рядом с ними не стоял.Ты звезда Российская,не более,Кастакурта звезда Европейская,ну а Паоло Мальдини аж звезда Мировая.И до конца карьеры они играли все 90 минут,в отличие от некоторых.
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