Жирков: «Когда Мальдини и Костакурта играли до 40 лет, никто не говорил про их возраст»

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о своем отношении к рассуждениям о его возрасте.
- Кажется, что уже лет десять все говорят про твой возраст. Как ты к этому относишься? Не напрягает постоянный акцент на этом?
– В футболе это логично. Говорят: «Как ты еще бегаешь?». Мне интересно, когда великие футболисты играли до 40 лет: Мальдини, Костакурта... Никто же не говорил про их возраст.
Тем более я в детстве болел за «Милан» и «Барселону» и не хотел, чтобы они заканчивали.
Мне кажется, игрок сам поймет, когда ему заканчивать. Если на моей позиции кто-то будет тренироваться и играть лучше, конечно, меня никто не будет ставить.
Если я буду понимать, что все, то все... Или уходить куда-то. Вдруг, «Тамбов» возродится (смеется).
- В январе Жирков подписал контракт с «Химками» до конца сезона.
- Он провел 2 матча за новую команду.
- В августе футболисту исполнится 39 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»