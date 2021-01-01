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Захарян: «Динамо» завершит сезон в тройке. Жаль, что не будет Лиги чемпионов»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о перспективах клуба в этом сезоне РПЛ и отстранении российских команд от участия в международных матчах.

«Жаль, что не будет Лиги чемпионов. Надеюсь, ситуация изменится. Будет обидно, если российские клубы не допустят к еврокубкам. Конечно, мы не зря играем — идет борьба за медали.

Будет ли «Динамо» в призерах по итогам сезона? Да. У нас сейчас сильная команда и сильный тренер. Мы должны в тройке завершать сезон», – сказал Захарян.

  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 16:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +13107

    Fusballer 53 минуты назад

    Не будет Лиги чемпионов, как и чемпионата мира. Не состоятся.

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