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Мелкадзе: «В том, что «Спартак» на десятом месте, для меня не может быть радости»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о своем отношении к тому, что «Спартак» идет десятым в РПЛ.

«Есть ли удовлетворение или радость от того, что я с «Сочи» на четвертом месте, а «Спартак» – на десятом? У меня никакой радости нет, потому что я болею за ребят, за коллектив, с которым мы вместе вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Никакой радости у меня не может быть, когда «Спартак» находится на десятой позиции. Я рад, что «Сочи» на четвертом и я в «Сочи», а в том, что «Спартак» на десятом, для меня не может быть радости», – сказал Мелкадзе.

  • Форвард перешел из «Спартака» в «Сочи» в январе.
  • Мелкадзе – воспитанник московского клуба.

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Источник: ТАСС

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