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Гогличидзе – после игры с ЦСКА: «У меня нет слов, на мне был стопроцентный пенальти»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал эпиздод в концовке матча с ЦСКА (2:2).

  • Гогличидзе упал в штрафной ЦСКА после контакта с Егором Ушаковым.
  • Главный арбитр матча Игорь Панин после VAR решил не назначать 11-метровый удар.

«Я вошел в штрафную. Хотел отдать передачу Гаджимурадову, и в этот момент было касание по моей ноге, из-за чего поменялась траектория мяча. Я не смог отдать точную передачу. Там был стопроцентный пенальти – чистый удар по ноге.

Судья объяснил, почему это не пенальти? Сказал, что этого недостаточно. Ну как недостаточно, если был удар по ноге и он поменял траекторию мяча. У меня нет слов. Посмотрите игру «Краснодар»«Динамо», там вообще не было ничего, но ставят пенальти. Когда смотрели VAR, я был уверен, что пенальти назначат.

Пенальти в наши ворота? Я думаю, что там было касание. Нужно было ставить пенальти и в том моменте, и в другом», – сказал Гогличидзе.

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Источник: «Чемпионат»

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