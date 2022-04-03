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  • Смолов: «Если судьи поставили пенальти против «Краснодара», значит он был»

Смолов: «Если судьи поставили пенальти против «Краснодара», значит он был»

3 апреля 2022, 15:40
12

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал эпизод с пенальти из первого тайма матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара». Есть мнение, что судейская бригада ошиблась.

«Не видел, где конкретно он меня хватал за футболку. Но нарушение было очевидным. Судьи разбирались, поставили пенальти – значит пенальти был. Хорошо, что удалось забить», – сказал Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
  • Реализовавший пенальти Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».
  • Смолов ранее выступал за «Краснодар».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Смолов Федор
Комментарии (12)
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SPACE TRUCKIN
1648990340
позорная пеналька...Краснодар жаль...
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Беспонтий
1648990480
феденька ручки вытянул только почувствовав нежное прикосновение и сразу на пузико
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1648990985
"Устал, прилёг на травку отдохнуть и заработал пеньку. Спасибо ВАР!"
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kliker
1648991279
Тот случай, когда лучше промолчать, чем позориться на всю страну.
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portero
1648991653
Шлюха дешёвая...забыл он же из хоспод, прие.б.ленный их оскорблять низя и критиковать, они всегда истина...
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владимир миронов
1648991824
В нашем футболе рулит беспредел.
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Spirit_78
1648991863
Эта тварь Смолов неслабо так напрягает своей неадекватностью. Интересно, он всерьёз считает, что россияне ему серию пенальти с Хорватией забыли и простили? Может и простили бы, если бы он после этого что-то стОящее совершил. А пока от него исходят только идиотские высказывания.
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SPACE TRUCKIN
1648993437
позор всем причастным к этому пеналю - федюне,фоме,любимову с его варом и вообще динаме...(((
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Таврида
1648993912
"Судьи разбирались, поставили пенальти – значит пенальти был". Хорошо, Федя, мы тебя услышали. Больше ты не имеешь права гавкать в сторону судей - судьи всегда правы.
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ВасяК
1649000758
А если поставили против вас, то небыл!!!
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