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Смолов: «Если судьи поставили пенальти против «Краснодара», значит он был»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал эпизод с пенальти из первого тайма матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара». Есть мнение, что судейская бригада ошиблась.

«Не видел, где конкретно он меня хватал за футболку. Но нарушение было очевидным. Судьи разбирались, поставили пенальти – значит пенальти был. Хорошо, что удалось забить», – сказал Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.
  • Реализовавший пенальти Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».
  • Смолов ранее выступал за «Краснодар».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии13
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    Рейтинг: +15189

    Cleaner 41 минуту назад

    Федя, иногда лучше промолчать...(

    2
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    Рейтинг: +13530

    Barmaleushka 59 минут назад

    Конечно был , а то скажут что "гаспромфсёкупил" всё купил .

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1841

    DMитрий 1 час назад

    Когда тебе Федор хорошенько кто-нибудь съездит по роже, - не обижайся и не ной. Раз въе..ли - значит заслужил.

    5
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    Рейтинг: +48

    Таврида 1 час назад

    "Судьи разбирались, поставили пенальти – значит пенальти был". Хорошо, Федя, мы тебя услышали. Больше ты не имеешь права гавкать в сторону судей - судьи всегда правы.

    6
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    Рейтинг: +4982

    SPACE TRUCKIN 1 час назад

    позор всем причастным к этому пеналю - федюне,фоме,любимову с его варом и вообще динаме...(((

    5
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    Рейтинг: +3385

    Spirit_78 2 часа назад

    Эта тварь Смолов неслабо так напрягает своей неадекватностью. Интересно, он всерьёз считает, что россияне ему серию пенальти с Хорватией забыли и простили? Может и простили бы, если бы он после этого что-то стОящее совершил. А пока от него исходят только идиотские высказывания.

    11
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    Рейтинг: +4982

    SPACE TRUCKIN > Spirit_78 1 час назад

    федюня - дутый звездун...

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    Рейтинг: +7000

    владимир миронов 2 часа назад

    В нашем футболе рулит беспредел.

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    Рейтинг: +61227

    portero 2 часа назад

    Шлюха дешёвая...забыл он же из хоспод, прие.б.ленный их оскорблять низя и критиковать, они всегда истина...

    8
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    Рейтинг: +777

    kliker 2 часа назад

    Тот случай, когда лучше промолчать, чем позориться на всю страну.

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    Рейтинг: +949

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

    "Устал, прилёг на травку отдохнуть и заработал пеньку. Спасибо ВАР!"

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