Смолов: «Если судьи поставили пенальти против «Краснодара», значит он был»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал эпизод с пенальти из первого тайма матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара». Есть мнение, что судейская бригада ошиблась.

«Не видел, где конкретно он меня хватал за футболку. Но нарушение было очевидным. Судьи разбирались, поставили пенальти – значит пенальти был. Хорошо, что удалось забить», – сказал Смолов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Краснодаре.

Реализовавший пенальти Фомин – уроженец Краснодарского края, воспитанник «Краснодара».

Смолов ранее выступал за «Краснодар».

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