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Примера. «Реал» победил в гостях «Сельту», Бензема трижды исполнял пенальти

«Реал» в 30-м туре чемпионата Испании переиграл «Сельту». У гостей с пенальти два гола забил форвард Карим Бензема. Еще один 11-метровый француз не реализовал.

Мадридцы лидируют в Примере с 12-очковым отрывом. «Сельта» занимает 11-е место.

Испания. Примера. 30-й тур

Сельта – Реал – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бензема, 19 (с пенальти); 1:1 – Нолито, 53; 1:2 – Бензема, 69 (с пенальти).

Нереализованные пенальти: нет – Бензема, 64.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2738

    СуперПАВ9 33 минуты назад

    Сколько можно давать им пенальти?

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