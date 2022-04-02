Примера. «Реал» победил в гостях «Сельту», Бензема трижды исполнял пенальти

«Реал» в 30-м туре чемпионата Испании переиграл «Сельту». У гостей с пенальти два гола забил форвард Карим Бензема. Еще один 11-метровый француз не реализовал.
Мадридцы лидируют в Примере с 12-очковым отрывом. «Сельта» занимает 11-е место.
Испания. Примера. 30-й тур
Голы: 0:1 – Бензема, 19 (с пенальти); 1:1 – Нолито, 53; 1:2 – Бензема, 69 (с пенальти).
Нереализованные пенальти: нет – Бензема, 64.
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Источник: Бомбардир.ру