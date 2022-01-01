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Роналду не играет с «Лестером» из-за болезни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заболел. Поэтому он пропускает матч 31-го тура АПЛ против «Лестера».

Накануне Роналду не тренировался с командой, и сегодня его состояние лучше не стало.

  • К 67-й минуте счет в матче 1:1.
  • Роналду в последние 2 недели провел 2 матча за сборную Португалии и помог ей выйти на ЧМ-2022.
  • Накануне в Манчестере предполагали, что Роналду пропустит игру с «Лестером» из-за беременности своей девушки Джорджины Родригес.

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Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2738

    СуперПАВ9 41 минуту назад

    Из болезни хитрости

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    Рейтинг: +15104

    Cleaner 55 минут назад

    Роналду, Месси, Ибрагимович. Пора вам на ЗАСЛУЖЕННЫЙ отдых!..

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