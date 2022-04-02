Роналду не играет с «Лестером» из-за болезни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заболел. Поэтому он пропускает матч 31-го тура АПЛ против «Лестера».

Накануне Роналду не тренировался с командой, и сегодня его состояние лучше не стало.

К 67-й минуте счет в матче 1:1.

Роналду в последние 2 недели провел 2 матча за сборную Португалии и помог ей выйти на ЧМ-2022.

Накануне в Манчестере предполагали, что Роналду пропустит игру с «Лестером» из-за беременности своей девушки Джорджины Родригес.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции