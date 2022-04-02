Кержаков – о победе над «Ростовом»: «Нижний Новгород» играл сердцем, душой»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков объяснил победу над «Ростовом» (2:1) в 23-м туре РПЛ. Он также поблагодарил футболистов.

«За счет чего победили? За счет желания, самоотдачи, правильных действий в обороне. По-другому на этом уровне играть нельзя. Мы каждый матч стараемся проводить на максимуме своих возможностей. Ребятам огромное спасибо за то, что они играли сердцем, душой и одержали заслуженную победу», – сказал Кержаков.

Это 1-й сезон «Нижнего Новгорода» и Кержакова-тренера в РПЛ.

Нижегородцы идут на 9-м месте.

Ближайший соперник – «Динамо» (9 апреля).

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