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Кержаков – о победе над «Ростовом»: «Нижний Новгород» играл сердцем, душой»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков объяснил победу над «Ростовом» (2:1) в 23-м туре РПЛ. Он также поблагодарил футболистов.

«За счет чего победили? За счет желания, самоотдачи, правильных действий в обороне. По-другому на этом уровне играть нельзя. Мы каждый матч стараемся проводить на максимуме своих возможностей. Ребятам огромное спасибо за то, что они играли сердцем, душой и одержали заслуженную победу», – сказал Кержаков.

  • Это 1-й сезон «Нижнего Новгорода» и Кержакова-тренера в РПЛ.
  • Нижегородцы идут на 9-м месте.
  • Ближайший соперник – «Динамо» (9 апреля).

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Источник: телеграм-канал «Нижнего Новгорода»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +14882

    житель СПб 52 минуты назад

    Поздравляю нижегородцев и лично Александра! Фактически обеспечили себе место в Лиге.

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