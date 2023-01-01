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АПЛ. «Челси» разгромно уступил «Брентфорду» на «Стэмфорд Бридж»; «Манчестер Сити» переиграл «Бернли» и вернулся в лидеры

«Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ оказался сильнее «Бернли». Три очка позволили команде Хосепа Гвардиолы вернуться на первое место. Хозяева по-прежнему в зоне вылета.

В обоих голах «Манчестер Сити» поучаствовал Рахим Стерлинг.

В другой встрече «Челси» крупно уступил дома «Брентфорду», дебютанту АПЛ. Причем команда Томаса Тухеля забила первой. Впереди у нее матч Лиги чемпионов против «Реала».

В третьей игре подряд забил полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен.

Англия. АПЛ. 31-й тур

Бернли – Манчестер Сити – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – де Брюйне, 5; 0:2 – Гюндоган, 25.

Челси – Брентфорд – 1:4 (0:0)

Голы: 1:0 – Рюдигер, 48; 1:1 – Янельт, 50; 1:2 – Эриксен, 54; 1:3 – Янельт, 60; 1:4 – Висса, 87.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: -102

    Woodbreak 2 минуты назад

    поставил 3000 на челси и как всегда

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    Рейтинг: +998

    САНЁК17 14 минут назад

    Ладно Реал перед игрой с Челси проиграл Барселону,а Челси тоже крупно проиграл,кто кого хочет дурачат?

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