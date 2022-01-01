Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

РПЛ. «Химки» на 90-й минуте вырвали победу над «Рубином» и покинули зону вылета. У казанцев 4 поражения подряд

«Химки» в 23-м туре РПЛ победили «Рубин». На 90-й минуте три очка принес зимний новичок Захар Волков.

Для казанцев это четвертое поражение подряд. Они остались на десятом месте.

Химчане Сергея Юрана поднялись с последнего места на 13-е.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Фаттахов, 89), Кучаев, Бакаев (Игнатьев, 78), Мусаев, Самошников, Апшацев (Кузнецов, 67), Онугха.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев (Григалава, 86), Сабович (Магомедов, 55), Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68).

Предупреждения: Зуев, 53; Самошников, 79 – Боженов, 77; Лантратов, 82; Магомедов, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
«Минута чистого наслаждения». РПЛ поздравила Каряку с днем рождения нарезкой его голов со штрафных
Слуцкий – после 4-го поражения подряд: «Готов жить 300 лет и работать в «Рубине» вечно» 3
«Рубин» проиграл последние 3 матча с общим счетом 3:14
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:52
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +95204

    zigbert 27 минут назад

    В первом тайме команды играли осторожно, и почти без голевых моментов. Во втором тайме пошел открытый футбол в котором Химки были более удачливы. Жаль Рубин, игру показали неплохую, можно сказать в экспериментальном составе но грубые ошибки в обороне не позволили добиться даже ничьей.
    Химки с победой!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4481

    ySS 58 минут назад

    Отличный тайм выдали команды. Боевой!
    Химчан с победой!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13498

    Barmaleushka 1 час назад

    Ща судьям от Лёни достанется )))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61058

    portero 1 час назад

    да уж очень жаль, что химки соскочили из зоны вылета...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6429

    Из Твери Леха 1 час назад

    проверить бы на договорняк

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +73

    Slava52 1 час назад

    Лёня совсем плохой стал...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5759

    maygli 1 час назад

    Чёт они всё проигрывают и проигрывают?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +783

    Hoahin > maygli 1 час назад

    Все легионеры уехали, уровень других игроков сильно ниже среднего, думаю такими темпами окажутся в ФНЛ

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5759

    maygli 1 час назад

    Рубину капец?

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11