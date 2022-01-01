РПЛ. «Химки» на 90-й минуте вырвали победу над «Рубином» и покинули зону вылета. У казанцев 4 поражения подряд

В первом тайме команды играли осторожно, и почти без голевых моментов. Во втором тайме пошел открытый футбол в котором Химки были более удачливы. Жаль Рубин, игру показали неплохую, можно сказать в экспериментальном составе но грубые ошибки в обороне не позволили добиться даже ничьей.
Химки с победой!
«Химки» в 23-м туре РПЛ победили «Рубин». На 90-й минуте три очка принес зимний новичок Захар Волков.
Для казанцев это четвертое поражение подряд. Они остались на десятом месте.
Химчане Сергея Юрана поднялись с последнего места на 13-е.
Россия. РПЛ. 23-й тур
Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)
Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Фаттахов, 89), Кучаев, Бакаев (Игнатьев, 78), Мусаев, Самошников, Апшацев (Кузнецов, 67), Онугха.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев (Григалава, 86), Сабович (Магомедов, 55), Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68).
Предупреждения: Зуев, 53; Самошников, 79 – Боженов, 77; Лантратов, 82; Магомедов, 90+2.
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