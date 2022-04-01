Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Химки» на 90-й минуте вырвали победу над «Рубином» и покинули зону вылета. У казанцев 4 поражения подряд

РПЛ. «Химки» на 90-й минуте вырвали победу над «Рубином» и покинули зону вылета. У казанцев 4 поражения подряд

1 апреля 2022, 20:52
15

«Химки» в 23-м туре РПЛ победили «Рубин». На 90-й минуте три очка принес зимний новичок Захар Волков.

Для казанцев это четвертое поражение подряд. Они остались на десятом месте.

Химчане Сергея Юрана поднялись с последнего места на 13-е.

Россия. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев (Фаттахов, 89), Кучаев, Бакаев (Игнатьев, 78), Мусаев, Самошников, Апшацев (Кузнецов, 67), Онугха.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев (Григалава, 86), Сабович (Магомедов, 55), Главчич (Идову, 55), Руденко (Долгов, 68).

Предупреждения: Зуев, 53; Самошников, 79 – Боженов, 77; Лантратов, 82; Магомедов, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Химки
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1648835761
Рубину капец?
Ответить
Slava52
1648836090
Лёня совсем плохой стал...
Ответить
Из Твери Леха
1648836214
проверить бы на договорняк
Ответить
portero
1648836465
да уж очень жаль, что химки соскочили из зоны вылета...
Ответить
ySS
1648837082
Отличный тайм выдали команды. Боевой! Химчан с победой!
Ответить
zigbert
1648838932
В первом тайме команды играли осторожно, и почти без голевых моментов. Во втором тайме пошел открытый футбол в котором Химки были более удачливы. Жаль Рубин, игру показали неплохую, можно сказать в экспериментальном составе но грубые ошибки в обороне не позволили добиться даже ничьей. Химки с победой!
Ответить
paracetamol
1648845908
Казань, на выход! В пердив...
Ответить
maygli
1648848360
Можно экспериментировать, раз никто не вылетает.
Ответить
vladik12
1648849513
Хорош Юран. Заводит он команды, заряжает.
Ответить
BarStep
1648881015
Рубин спасёт смена тренера.. Слуцкий не мотиватор, он нытик..
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
5
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
3
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Все новости
Все новости
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
5
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
1
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
26
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
11
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
12
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+