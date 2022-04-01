Кучаев, Мусаев и Онугха – в старте «Рубина»; у «Химок» выйдут Глушаков, Мирзов и Руденко

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Химок» на игру 23-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Апшацев, Онугха.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Камышев, Сабович, Главчич, Руденко.
- Матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ, а «Химки» – на 16-м.
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Источник: сайт РПЛ