Марсело хочет продлить контракт с «Реалом». Он готов на сокращение зарплаты

Левый защитник «Реала» Марсело надеется остаться в команде.
Футболисту нравится жить в Мадриде, поэтому он готов в случае продления контракта пойти на сокращение зарплаты.
Однако руководство клуба не собирается предлагать 33-летнему игроку новое соглашение. При этом есть вариант с переводом бразильца на административную должность.
- В этом сезоне Марсело сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его контракт с «Реалом» истекает через 3 месяца.
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Источник: Football Espana