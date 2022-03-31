Марсело хочет продлить контракт с «Реалом». Он готов на сокращение зарплаты

Левый защитник «Реала» Марсело надеется остаться в команде.

Футболисту нравится жить в Мадриде, поэтому он готов в случае продления контракта пойти на сокращение зарплаты.

Однако руководство клуба не собирается предлагать 33-летнему игроку новое соглашение. При этом есть вариант с переводом бразильца на административную должность.

В этом сезоне Марсело сделал 1 ассист в 14 матчах.

Его контракт с «Реалом» истекает через 3 месяца.

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