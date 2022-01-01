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Слуцкий: «У «Рубина» сейчас новая команда. Нет семерых ключевых игроков»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с отъездом легионеров из клуба.

– Удалось ли как-то эмоционально перезагрузиться во время этой паузы на игры сборных?

– Вопрос скорее в другом. По существу, у нас сейчас новая команда. Нет семерых игроков, которые должны были быть ключевыми.

Плюс дисквалифицированы Ломовицкий и Лисакович, поэтому нужно было тех футболистов, которые сейчас есть в команде, привести в какое-то более или менее равное состояние. Чтобы они поняли до конца тактические требования и все остальное. Потому что не все играют в основных позициях, в каких-то амплуа у нас жесткий дефицит людей.

Я не думаю, что вопрос стоял в эмоциональной составляющей. В эмоциональном плане стоит вопрос, если ты говоришь о цельной команде, и она испытывает какие-то различные проблемы. А сейчас, когда после трех матчей у тебя все время меняется команда, я не думаю, что вопрос в эмоциях.

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Источник: сайт «Рубина»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15040

    Cleaner 51 секунду назад

    Железная отмаза...)

    0
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    Рейтинг: +1292

    DemSerg 24 минуты назад

    Надо было свою спортшколу развивать, а не бабки пилить на трансферах. Сами виноваты.

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    Рейтинг: +1690

    Bozigit 42 минуты назад

    Слуцкому не позавидуешь

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