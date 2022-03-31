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  • Кавазашвили: «Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются – «Спартак» и сборная»

Кавазашвили: «Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются – «Спартак» и сборная»

31 марта 2022, 12:58
2

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что карьера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России завершена.

«Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются: «Спартак» и сборная России.

Болельщики «Спартака» никогда не простят Дзюбу. Он записывал видео с Азмуном и говорил, что трахает «Спартак». Все помнят, как Артем наступал на красно-белый шарф. Это позорное отношение к клубу, который его воспитал.

Дорога в «Спартак» для Дзюбы закрыта навсегда, ни о каком завершении карьеры в родном клубе речи быть не может», – сказал Кавазашвили.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
  • В марте нападающий снова не поехал в сборную по семейным обстоятельствам.
  • Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Россия Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (2)
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sochi-2013
1648737419
Валера угробил Дзюбе карьеру. Два инфантильных ч(м)удака, но один при власти. Попади Артемка к нормальному тренеру, (и человеку) Спартак бы им гордился.
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