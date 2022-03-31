Кавазашвили: «Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются – «Спартак» и сборная»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что карьера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России завершена.
«Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются: «Спартак» и сборная России.
Болельщики «Спартака» никогда не простят Дзюбу. Он записывал видео с Азмуном и говорил, что трахает «Спартак». Все помнят, как Артем наступал на красно-белый шарф. Это позорное отношение к клубу, который его воспитал.
Дорога в «Спартак» для Дзюбы закрыта навсегда, ни о каком завершении карьеры в родном клубе речи быть не может», – сказал Кавазашвили.
- Дзюба не играет за сборную с июня.
- В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
- В марте нападающий снова не поехал в сборную по семейным обстоятельствам.
- Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.
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Источник: Sport24