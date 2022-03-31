Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

Кавазашвили: «Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются – «Спартак» и сборная»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что карьера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России завершена.

«Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются: «Спартак» и сборная России.

Болельщики «Спартака» никогда не простят Дзюбу. Он записывал видео с Азмуном и говорил, что трахает «Спартак». Все помнят, как Артем наступал на красно-белый шарф. Это позорное отношение к клубу, который его воспитал.

Дорога в «Спартак» для Дзюбы закрыта навсегда, ни о каком завершении карьеры в родном клубе речи быть не может», – сказал Кавазашвили.

  • Дзюба не играет за сборную с июня.
  • В октябре 33-летнего футболиста вызвали в национальную команду, но тот отказался, сославшись на неоптимальную форму.
  • В марте нападающий снова не поехал в сборную по семейным обстоятельствам.
  • Дзюба делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за сборную России.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Карпин: «Дзюба готов приехать на следующий сбор» 11
Смолов и Полоз догнали Дзюбу по голам в сезоне РПЛ. Впереди только Агаларов 2
Семак: «Состояние у Дзюбы нормальное. Сейчас всем непросто» 5
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:58
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +896

    Узб@гоеный 17 минут назад

    Для Дзюбы это хорошая новость, особенно ему смешно про свиней. Гыгыгы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11