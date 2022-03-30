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Газизов: «При мне «Спартак» платил агентам намного меньше, чем сейчас. Кое-каким силам было неприятно, что у руля был я»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сведения о выплатах российских клубов в пользу посредников (агентов). Он вспомнил свою работу в «Спартаке».

«Я много раз говорил по этому поводу, не хотелось бы обсуждать другой клуб. «Уфа» по агентским выплатам – один из самых маленьких клубов. Когда я был в «Спартаке», там клуб тоже намного меньше платил. Наверное, кое-каким силам было неприятно, что у руля «Спартака» в то время находился я», – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»

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30.03.2022 21:27
Комментарии1
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    Рейтинг: +3300

    AZ 13 минут назад

    Как же достал этот чебурек уже...

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