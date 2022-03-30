Газизов: «При мне «Спартак» платил агентам намного меньше, чем сейчас. Кое-каким силам было неприятно, что у руля был я»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сведения о выплатах российских клубов в пользу посредников (агентов). Он вспомнил свою работу в «Спартаке».

«Я много раз говорил по этому поводу, не хотелось бы обсуждать другой клуб. «Уфа» по агентским выплатам – один из самых маленьких клубов. Когда я был в «Спартаке», там клуб тоже намного меньше платил. Наверное, кое-каким силам было неприятно, что у руля «Спартака» в то время находился я», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Команда идет в зоне вылета РПЛ.

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