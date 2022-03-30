Мбаппе: «Побью рекорд Анри по голам за сборную гораздо раньше, чем вы думаете»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что побьет рекорд Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции.

В декабре Мбаппе исполнилось 23 года.

У него 26 голов за сборную Франции в 54 матчах.

Анри забил 51 мяч в 123 матчах.

«Побить рекорд – моя цель. Я всегда хотел быть лучшим во всем – и в сборной Франции, и на клубном уровне.

Впереди меня ждет большая работа. Никто еще не делал того, что сделал Тьерри. Но я думаю, что побью рекорд гораздо раньше, чем вы думаете», – сказал Мбаппе.

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