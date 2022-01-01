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Мбаппе: «Побью рекорд Анри по голам за сборную гораздо раньше, чем вы думаете»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что побьет рекорд Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции.

  • В декабре Мбаппе исполнилось 23 года.
  • У него 26 голов за сборную Франции в 54 матчах.
  • Анри забил 51 мяч в 123 матчах.

«Побить рекорд – моя цель. Я всегда хотел быть лучшим во всем – и в сборной Франции, и на клубном уровне.

Впереди меня ждет большая работа. Никто еще не делал того, что сделал Тьерри. Но я думаю, что побью рекорд гораздо раньше, чем вы думаете», – сказал Мбаппе.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +519

    Demgel 52 минуты назад

    "Не возгордись ни тем, что ты борец. Не возгордись — тогда тебе конец." Короче не ********** Килиан, а то понты Дзюбинью сразу в памяти.

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