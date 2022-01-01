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ФИФА не заинтересована в исключении России из состава организации («Чемпионат»)

ФИФА в данный момент не заинтересована в исключении РФС из состава организации. Об этом пишет «Чемпионат».

«Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: «После нормализации ситуации давайте садиться и разговаривать о возвращении России», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В случае сохранения членства российской организации в ФИФА, конгресс либо оставит в силе действующие санкции против РФС, либо приостановит деятельность РФС в организации.

  • Конгресс ФИФА пройдет 31 марта.
  • РФС на нем представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.

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Источник: «Чемпионат»

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