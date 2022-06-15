«Сумасшедший, все перечеркнул. Дебилизм». Денисов – о Капелло на ЧМ-2014

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов раскритиковал главного тренера Фабио Капелло за выбор состава на ЧМ-2014.

«Мы попали на чемпионат мира в Бразилию. Мне 29, Кержу – 30, Быстрову 29. А он говорит, что нам надо омоложение состава. Ты сумасшедший? Мы в лучшей форме.

Он просто все перечеркнул. Полный дебилизм. Я его вообще не понял. А дальше – провал. Все сказали, что футбол у нас ***», – сказал Денисов.