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«Сумасшедший, все перечеркнул. Дебилизм». Денисов – о Капелло на ЧМ-2014

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов раскритиковал главного тренера Фабио Капелло за выбор состава на ЧМ-2014.

«Мы попали на чемпионат мира в Бразилию. Мне 29, Кержу – 30, Быстрову 29. А он говорит, что нам надо омоложение состава. Ты сумасшедший? Мы в лучшей форме.

Он просто все перечеркнул. Полный дебилизм. Я его вообще не понял. А дальше – провал. Все сказали, что футбол у нас ***», – сказал Денисов.

  • Россия на ЧМ-2014 не вышла из группы.
  • Сборная играла на групповом этапе с Бельгией, Южной Кореей и Алжиром.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15921

    Cleaner 56 минут назад

    ДЕНЬГИСОВ о Капелле?..)

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