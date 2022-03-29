Азар перенес операцию на ноге. Он пропустит 2-4 недели

Нападающий «Реала» Эден Азар успешно перенес операцию на ноге, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Бельгиец уже приступил к восстановлению. По информации журналиста Goal Хорхе Пикона, полузащитник пропустит 2-4 недели.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист больше не сыграет в этом сезоне.
- В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.
- В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.
- Нападающий провел за «Реал» в этом сезоне 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Источник: сайт «Реала»