Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Азар перенес операцию на ноге. Он пропустит 2-4 недели

Нападающий «Реала» Эден Азар успешно перенес операцию на ноге, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Бельгиец уже приступил к восстановлению. По информации журналиста Goal Хорхе Пикона, полузащитник пропустит 2-4 недели.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист больше не сыграет в этом сезоне.

  • В последний раз Азар выходил на поле 19 февраля.
  • В этом сезоне на его счету 877 игровых минут – 17-й показатель в клубе.
  • Нападающий провел за «Реал» в этом сезоне 22 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Азар в этом сезоне больше не сыграет (El Chiringuito TV) 1
У Азара в «Реале» было столько же травм, сколько голов и ассистов 1
Азар вернется на поле не раньше мая (Cope)
Источник: сайт «Реала»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:24
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11