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Энрике – о работе в «МЮ»: «Буду в Катаре со сборной Испании. Сколько еще повторять?»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал информацию о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».

«Я буду в Катаре со сборной Испании, а что произойдет после — посмотрим.

Какие еще могут быть сомнения? Сколько еще повторять? Сейчас нет работы, которая интересовала бы меня больше возможности представлять свою страну на чемпионате мира», – сказал Энрике.

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Источник: Goal

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