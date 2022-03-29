Энрике – о работе в «МЮ»: «Буду в Катаре со сборной Испании. Сколько еще повторять?»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал информацию о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».

«Я буду в Катаре со сборной Испании, а что произойдет после — посмотрим.

Какие еще могут быть сомнения? Сколько еще повторять? Сейчас нет работы, которая интересовала бы меня больше возможности представлять свою страну на чемпионате мира», – сказал Энрике.

Энрике вернулся в сборную Испании в ноябре 2019 года.

Его контракт рассчитан до окончания ЧМ-2022.

Кандидаты на замену – Эрнесто Вальверде или Марселино Гарсия Тораль.

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