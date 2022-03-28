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  • Чернов – об уходе из ЦСКА: «Предлагали достойные деньги, но через неделю условия почему-то поменялись»

Чернов – об уходе из ЦСКА: «Предлагали достойные деньги, но через неделю условия почему-то поменялись»

28 марта 2022, 12:47
1

Новичок «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, почему покинул ЦСКА в 2019 году.

– Писали, что дело не только в переходе Дивеева: тебе предложили смешной контракт, 300 тысяч рублей в месяц. А когда получили отказ, решили продать. Тебя так не устраивали условия?

– Суммы называть не буду, но деньги, которые мне предлагали изначально, были достойными. Никогда не ходил и не выбивал себе зарплату. Просто хотел играть дальше и быстро договорился по контракту, без каких-то вопросов.

Через неделю условия почему-то поменялись: меня это не устроило. И летом я ушел в «Крылья».

– Видел мнения, что в «Спартак» ты пошел из-за денег.

– Не видел таких и не слышал. Но если у кого-то есть такой вопрос, отвечу: конечно, не из-за денег. В «Спартак» я пошел за профессиональным ростом.

И буду отдаваться в игре на полную, биться на сто процентов и делать все, чтобы радовать болельщиков.

  • Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» месяц назад.
  • После трансфера он поучаствовал в 1 матче.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до декабря 2026 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Комментарии (1)
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vladimir-7
1648474813
Никита, ты лицемер, конечно деньги и регистрация в Москве.
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