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Бальбуэна, Неймар и Месси – в символической сборной тура отбора ЧМ-2022 в Южной Америке

Пресс-служба КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную по итогам 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.

В команду включен центральный защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна.

Вратарь: Алисон (Бразилия);

Защитники: Франк Фабра (Колумбия), Фабиан Бальбуэна (Парагвай), Тиаго СилвСилва (Бразилия), Рональд Араухо (Уругвай);

Полузащитники: Луис Диас (Колумбия), Федерико Вальверде (Уругвай), Родриго де Пауль, Анхель Ди Мария (оба – Аргентина);

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

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Источник: твиттер КОНМЕБОЛ

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