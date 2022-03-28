Бальбуэна, Неймар и Месси – в символической сборной тура отбора ЧМ-2022 в Южной Америке

Пресс-служба КОНМЕБОЛ опубликовала символическую сборную по итогам 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.
В команду включен центральный защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна.
Вратарь: Алисон (Бразилия);
Защитники: Франк Фабра (Колумбия), Фабиан Бальбуэна (Парагвай), Тиаго СилвСилва (Бразилия), Рональд Араухо (Уругвай);
Полузащитники: Луис Диас (Колумбия), Федерико Вальверде (Уругвай), Родриго де Пауль, Анхель Ди Мария (оба – Аргентина);
Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
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Источник: твиттер КОНМЕБОЛ