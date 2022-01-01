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Отбор ЧМ-2022. Бразилия разгромила Боливию, Уругвай победил Чили

Сборная Бразилии крупно обыграла Боливию (4:0) в матче южноамериканского отбора ЧМ-2022. Дубль сделал Ришарлисон. Бразильцы заняли первое место в квалификации.

Уругвай благодаря голам Луиса Суареса и Федерико Вальверде победил Чили – 2:0.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 18-й тур

Боливия – Бразилия – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Пакета, 24; 0:2 – Ришарлисон, 45; 0:3 – Гимараеш, 66; 0:4 – Ришарлисон, 90+1.

Чили – Уругвай – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Суарес, 79; 0:2 – Вальверде, 90.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»

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