Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Эквадором и повторила рекордную беспроигрышную серию

Сборная Аргентины упустила победу над Эквадором (1:1) в игре 18-го тура отборочного этапа чемпионата мира, пропустив на 93-й минуте.

Аргентинцы не проигрывают 31 матч подряд. Это повторение самой длинной беспроигрышной серии в истории команды. Аргентина не проигрывала 31 матч в период с 1991 по 1993 год.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 18-й тур

Эквадор – Аргентина – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Альварес, 24; 1:1 – Валенсия, 90+3.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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