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Чернов – о диете: «Ни хлеба с колбасой, ни сахара. Мой Карпин – это жена»

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем питании.

– Ты бы справился с диетой Карпина в сборной?

- Да вот у меня Валерий Георгиевич сидит [кивает на жену Алину]. Ни сахара, ни хлеба с колбасой. Да и на базе я вечером раньше мог себе взять десерт, а сейчас просто творог.

Раньше три ложки сахара в чай таких хороших клал. Сейчас одну ложку накидываю, потом часа три думаю: «Не, много насыпал».

  • 26-летний футболист сменил команду месяц назад.
  • Он перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
  • Чернов – воспитанник ЦСКА.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Сейчас одну ложку накидываю====Правильно.С сахаром в России дефицит, надо экономить.))

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