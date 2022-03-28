Чернов – о диете: «Ни хлеба с колбасой, ни сахара. Мой Карпин – это жена»

Сейчас одну ложку накидываю====Правильно.С сахаром в России дефицит, надо экономить.))
Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем питании.
– Ты бы справился с диетой Карпина в сборной?
- Да вот у меня Валерий Георгиевич сидит [кивает на жену Алину]. Ни сахара, ни хлеба с колбасой. Да и на базе я вечером раньше мог себе взять десерт, а сейчас просто творог.
Раньше три ложки сахара в чай таких хороших клал. Сейчас одну ложку накидываю, потом часа три думаю: «Не, много насыпал».
- 26-летний футболист сменил команду месяц назад.
- Он перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
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