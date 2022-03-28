Чернов – о диете: «Ни хлеба с колбасой, ни сахара. Мой Карпин – это жена»

Новичок «Спартака» Никита Чернов рассказал о своем питании.

– Ты бы справился с диетой Карпина в сборной?

- Да вот у меня Валерий Георгиевич сидит [кивает на жену Алину]. Ни сахара, ни хлеба с колбасой. Да и на базе я вечером раньше мог себе взять десерт, а сейчас просто творог.

Раньше три ложки сахара в чай таких хороших клал. Сейчас одну ложку накидываю, потом часа три думаю: «Не, много насыпал».

26-летний футболист сменил команду месяц назад.

Он перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов».

Чернов – воспитанник ЦСКА.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции