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В Германии начато расследование из-за нацистского приветствия во время матча с Израилем

В субботу Германия победила Израиль со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Во время игры один из зрителей показал нацистское приветствие.

На действия мужчины отреагировали полицейские, которые вывели нарушителя со стадиона. Начато расследование инцидента.

Болельщику, скорее всего, пожизненно запретят посещать футбольные матчи. Также в Германии за проявление нацизма могут наказать штрафом или тюремным заключением.

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Источник: Sport1

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Комментарии7
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    Рейтинг: +4190

    neveldomha 5 секунд назад

    Запретить сборной Германии участвовать в чемпионате мира 2022. Это будет справедливо.

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    Рейтинг: +3405

    ААМ 2 минуты назад

    В Украине это норма и свидетельство торжества "демократии"

    0
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    Рейтинг: +1818

    Олег1204 26 минут назад

    Скорее всего он с у..ины

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +55

    илья 009 1 час назад

    В России вообще есть нацистические движения...вот это меня удивляет...

    2
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    Рейтинг: +14075

    ilichkadr > илья 009 1 час назад

    "нацистические"
    Такое прилагательное в русском языке отсутствует.

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    Рейтинг: +3986

    PAREVG. 1 час назад

    Пускай переезжает в хохляндию, там сейчас это нормально, или в Латвию, там парады SS до сих пор проводят.

    0
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    Рейтинг: +14075

    ilichkadr > PAREVG. 1 час назад

    Не, уж лучше хохляндия к ним. Легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников.........

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