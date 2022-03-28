В Германии начато расследование из-за нацистского приветствия во время матча с Израилем

В субботу Германия победила Израиль со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Во время игры один из зрителей показал нацистское приветствие.

На действия мужчины отреагировали полицейские, которые вывели нарушителя со стадиона. Начато расследование инцидента.

Болельщику, скорее всего, пожизненно запретят посещать футбольные матчи. Также в Германии за проявление нацизма могут наказать штрафом или тюремным заключением.

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