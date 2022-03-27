Андрей Мостовой: «В плане веса в сборной в пример ставят Ионова»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал о ситуации со своим весом. Проблем нет.

«К зимним сборам я подошел нормально, был в зеленой зоне. Нужно всегда себя в форме держать. Идеала нет, хотя нам в пример приводят Лешу Ионова. Будем стараться быть, как он», – сказал Мостовой.

33-летний Алексей Ионов вызывается в сборную с 2011 года.

Накануне у команды завершился очередной сбор.

Россия отстранена от международного футбола.

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