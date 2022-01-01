Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

Андрей Мостовой: «В плане веса в сборной в пример ставят Ионова»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал о ситуации со своим весом. Проблем нет.

«К зимним сборам я подошел нормально, был в зеленой зоне. Нужно всегда себя в форме держать. Идеала нет, хотя нам в пример приводят Лешу Ионова. Будем стараться быть, как он», – сказал Мостовой.

  • 33-летний Алексей Ионов вызывается в сборную с 2011 года.
  • Накануне у команды завершился очередной сбор.
  • Россия отстранена от международного футбола.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Андрей Мостовой: «Верил, что России по силам выйти на ЧМ-2022» 1
Тюкавин: «Обидно смотреть стыки. Россия тоже должна была играть»
Карпин: «Предлагаете российскому футболу закрыться? Закрывайтесь. Я не хочу» 13
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:25
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +60768

    portero 1 час назад

    Лёша своё отгулял , поумнел наконец ,после того как его с доходного Зенита, пнями вышвырнули, пришлось пахать....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11