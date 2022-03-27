Андрей Мостовой: «В плане веса в сборной в пример ставят Ионова»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал о ситуации со своим весом. Проблем нет.
«К зимним сборам я подошел нормально, был в зеленой зоне. Нужно всегда себя в форме держать. Идеала нет, хотя нам в пример приводят Лешу Ионова. Будем стараться быть, как он», – сказал Мостовой.
- 33-летний Алексей Ионов вызывается в сборную с 2011 года.
- Накануне у команды завершился очередной сбор.
- Россия отстранена от международного футбола.
Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»