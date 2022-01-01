Семин: «Непопаданием на ЧМ – большая потеря для Италии и футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2022.

«В футболе очень часто происходят неожиданности. Для Италии и футбола это большая потеря. Чемпион Европы не попадает на чемпионат мира! Хотя весь итальянский футбол очень сильно прибавил по сравнению с пятилетней давностью.

Но такова футбольная жизнь. Значит, не были сконцентрированы на 100%. Не были подготовлены должным образом», — сказал Сeмин.

Италия нанесла 32 удара в матче с Северной Македонией. Гости пробили 4 раза и победили.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

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