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Семин: «Непопаданием на ЧМ – большая потеря для Италии и футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2022.

«В футболе очень часто происходят неожиданности. Для Италии и футбола это большая потеря. Чемпион Европы не попадает на чемпионат мира! Хотя весь итальянский футбол очень сильно прибавил по сравнению с пятилетней давностью.

Но такова футбольная жизнь. Значит, не были сконцентрированы на 100%. Не были подготовлены должным образом», — сказал Сeмин.

  • Италия нанесла 32 удара в матче с Северной Македонией. Гости пробили 4 раза и победили.
  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14904

    Cleaner 7 минут назад

    Ну не будет макаронников на ЧМ и ладно. Меньше кривляний и симуляций на поле будет.
    Это вселенная дает итальянцам ответ за выходку провокатора Матерацци против великого Зидана.

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    Рейтинг: +1806

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Ворота Македонии как будто были заколдованы...

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    Рейтинг: +1848

    Dr.Metal 1 час назад

    Ну не только ж нашим не играть

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