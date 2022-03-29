Сборная Италии оставила много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии

Сборная Италии оставила очень много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

По раздевалке стадиона в Палермо были разбросаны около сотни пустых бутылок, пакеты, использованные салфетки и окурки.

«Это была большая ошибка. В следующий раз мы уделим этому больше внимания. Мы были очень разочарованы и не думали, что эти детали могут иметь значение.

Мы уделим этому больше внимания в предстоящих играх. Приносим свои извинения», – сказал защитник сборной Италии Леoнардо Бoнуччи.

Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

Северная Македония сыграет с Португалией за путевку на ЧМ-2022.

Фото: твиттер luciano

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