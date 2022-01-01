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Сборная Италии оставила много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии

Сборная Италии оставила очень много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

По раздевалке стадиона в Палермо были разбросаны около сотни пустых бутылок, пакеты, использованные салфетки и окурки.

«Это была большая ошибка. В следующий раз мы уделим этому больше внимания. Мы были очень разочарованы и не думали, что эти детали могут иметь значение.

Мы уделим этому больше внимания в предстоящих играх. Приносим свои извинения», – сказал защитник сборной Италии Леoнардо Бoнуччи.

  • Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Северная Македония сыграет с Португалией за путевку на ЧМ-2022.

Фото: твиттер luciano

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Источник: Football Italia

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Комментарии9
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    Рейтинг: +834

    jek718875 15 минут назад

    Если бы за Италию играл Д.Билан, он бы ещё в раковину навалил

    1
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    Рейтинг: +886

    Soccerdealer63 43 минуты назад

    Мусор какой-то, а не "новости"!
    Никто никогда, часом, не заглядывал в "конференц зал" после какого-нибудь бизес-форума по линии, скажем, Сколково или "Деловой Санкт-Петербург"??)))
    Обычная работа клининнга... Не носить же посетителям с собой мусорные мешочки?)))
    В конце конов... НЕ ТРУПЫ ЖЕ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАЛИСЬ В РАЗДЕВАЛКЕ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ЕЁ ИТАЛЬЯНЦАМИВ....??!!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2383

    acor94 50 минут назад

    Я не совсем понимаю. На кой черт тогда нужны уборщики, если игроки сами за собой убирают?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +886

    Soccerdealer63 > acor94 48 минут назад

    Вот именно))+

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +290

    russkiisergei 1 час назад

    ТВАРИ

    0
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    Рейтинг: +409

    3meeeD 1 час назад

    Запоздалая новость.
    Умирает сайт короче.

    1
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    Рейтинг: +6845

    vladik12 > 3meeeD 1 час назад

    Так когда просочилась новость о мусоре,тогда ее и дали). Даже мне это понятно. Разве мало новостей, инсайдов, становящихся известными задолго после событий?
    Не надо тупить! Или идите проспитесь.

    0
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    Рейтинг: +271

    Сделаны из Дерева > 3meeeD 56 минут назад

    Он давно гнилой! Где выходят новости свежие,так здесь через 3 дня только!

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    Рейтинг: +6845

    vladik12 > Сделаны из Дерева 9 минут назад

    Опять бухой там?

    0
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