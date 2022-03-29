Сборная Италии оставила много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии

Сборная Италии оставила очень много мусора в раздевалке после поражения от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.
По раздевалке стадиона в Палермо были разбросаны около сотни пустых бутылок, пакеты, использованные салфетки и окурки.
«Это была большая ошибка. В следующий раз мы уделим этому больше внимания. Мы были очень разочарованы и не думали, что эти детали могут иметь значение.
Мы уделим этому больше внимания в предстоящих играх. Приносим свои извинения», – сказал защитник сборной Италии Леoнардо Бoнуччи.
- Италия пропустит 2-й ЧМ подряд.
- Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
- Северная Македония сыграет с Португалией за путевку на ЧМ-2022.
Фото: твиттер luciano
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции
Источник: Football Italia