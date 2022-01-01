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Тренер Северной Македонии: «Выиграли у Италии в их стиле. Забили, нанеся два удара в створ»

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски прокомментировал победу над Италией (1:0) в стыках ЧМ-2022.

«Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара в створ. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками», – сказал Милевски.

  • Северная Македония нанесла 4 удара в матче с Италией. Хозяева пробили 32 раза и не забили.
  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

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Источник: сайт УЕФА

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