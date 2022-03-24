Появилось видео из раздевалки Северной Македонии после победы над Италией

Скачут, как кенгуру и все. Нет у них в команде своих Дзюбы и Азмуна, чтобы что то КРЕАТИВНОЕ изобразить!..)
В полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022 Италия дома проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.
После победы македонцы не сдерживали эмоций в раздевалке.
- В финале Северная Македония встретится с Португалией.
- Матч состоится 29 марта в 21:45 мск.
Look what it meant to North Macedonia after knocking out Italy!(via ffmacedonia/IG) pic.twitter.com/PqUAbZFzXr— ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022
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