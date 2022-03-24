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Появилось видео из раздевалки Северной Македонии после победы над Италией

В полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022 Италия дома проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.

После победы македонцы не сдерживали эмоций в раздевалке.

  • В финале Северная Македония встретится с Португалией.
  • Матч состоится 29 марта в 21:45 мск.

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Источник: ESPN

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14904

    Cleaner 14 минут назад

    Скачут, как кенгуру и все. Нет у них в команде своих Дзюбы и Азмуна, чтобы что то КРЕАТИВНОЕ изобразить!..)

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    Рейтинг: +23979

    bset 32 минуты назад

    Спасибо за видео из твиттера. Но твиттер у нас заблокирован.

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    Рейтинг: +14904

    Cleaner > bset 15 минут назад

    Вы это серьезно?

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    Рейтинг: +23979

    bset > Cleaner 3 минуты назад

    Абсолютно. На территории России не работает он.

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    Рейтинг: +14904

    Cleaner > bset 2 минуты назад

    Покрутите браузер, где то есть заветная галочка.

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