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  • Северная Македония – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Северная Македония – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 21:35
Северная Македония
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа C3, 5 тур
1 : 0
Завершен
Латвия
57' Н. Серафимов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
11
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Исник Алими
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
АП
10
Энис Барди
(К) АП
9
Боян Миовски
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
(К) ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
18
Дарио Ситс
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Bojan Ilievski
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
2
Mario Ilievski
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
17
Лирим Камили
ПВ
20
Димитар Митровски
ПВ
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
21
Денисс Мельникс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
4-1-3-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
4
Серафимов
5
Зайков
24
Димоски
22
Алими
11
Чурлинов
10
Барди
7
Эльмас
9
Трайковски
9
Миовски
3-4-1-2
23
Матревикс
3
Ягодинскис
13
Юрковскис
5
Черномордис
16
Яунземс
10
Вапне
11
Савалниекс
7
Дашкевичс
15
Зеленковс
14
Цыганик
18
Ситс
8
Алиоски
3
Ашковски
3
Ашковски
8
Алиоски
11
Чурлинов
19
Ристовски
19
Ристовски
11
Чурлинов
9
Трайковски
14
Велкоски
14
Велкоски
9
Трайковски
7
Эльмас
17
Камили
17
Камили
7
Эльмас
24
Димоски
20
Митровски
20
Митровски
24
Димоски
11
Савалниекс
6
Тоберс
6
Тоберс
11
Савалниекс
7
Дашкевичс
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Северная Македония
Латвия
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Bojan Ilievski
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
2
Mario Ilievski
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Bojan Ilievski
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
2
Mario Ilievski
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Северная Македония - Латвия
2
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
536
308
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония против Латвии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Латвия

Северная Македония – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Латвия Северная Македония
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