14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа C3, 5 тур
Лига наций, группа C3, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Северная Македония
Северная Македония
4-1-3-2
23
Димитриевски
8
Алиоски
4
Серафимов
5
Зайков
24
Димоски
22
Алими
11
Чурлинов
10
Барди
7
Эльмас
9
Трайковски
9
Миовски
3-4-1-2
23
Матревикс
3
Ягодинскис
13
Юрковскис
5
Черномордис
16
Яунземс
10
Вапне
11
Савалниекс
7
Дашкевичс
15
Зеленковс
14
Цыганик
18
Ситс
8
Алиоски
3
Ашковски
3
Ашковски
8
Алиоски
11
Чурлинов
19
Ристовски
19
Ристовски
11
Чурлинов
9
Трайковски
14
Велкоски
14
Велкоски
9
Трайковски
7
Эльмас
17
Камили
17
Камили
7
Эльмас
24
Димоски
20
Митровски
20
Митровски
24
Димоски
11
Савалниекс
6
Тоберс
6
Тоберс
11
Савалниекс
7
Дашкевичс
20
Ульдрикис
20
Ульдрикис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Северная Македония
Латвия
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Bojan Ilievski
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
2
Mario Ilievski
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Дамьян Шишковски
ВР
12
Игор Алексовски
ВР
2
Bojan Ilievski
ЦЗ
25
Йован Манев
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
2
Mario Ilievski
ЦП
20
Сефер Эмини
ЦП
8
Давид Бабунски
ЦП
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
16
Эмилс Бирка
ЛЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Северная Македония - Латвия
2
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
11
13
Офсайды
4
2
Количество передач
536
308
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония против Латвии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Македония – Латвия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»