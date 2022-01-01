Каррера: «Италия очень много ошибалась, а Македония сыграла матч своей жизни»

Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2022.

«Итальянцы очень много ошибались. Итальянцы действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Ещe им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам!

Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле», — сказал Каррера.

Италия нанесла 32 удара в матче с Северной Македонией. Гости пробили 4 раза и победили.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

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