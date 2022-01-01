Капелло: «Никогда не подумал бы, что Италия вообще может проиграть Северной Македонии»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и всe.

Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться. Это очень грустный и тяжeлый момент для всего итальянского футбола», — сказал Капелло.

Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.

Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.

Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции