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Капелло: «Никогда не подумал бы, что Италия вообще может проиграть Северной Македонии»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал поражение сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыков ЧМ-2022.

«Никогда в жизни не подумал бы, что Италия вообще сможет проиграть Македонии эту встречу… Но мы проиграли. Вот и всe.

Пропускаем гол на последних минутах и уже не можем отыграться. Это очень грустный и тяжeлый момент для всего итальянского футбола», — сказал Капелло.

  • Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд.
  • Италия – действующий чемпион Европы и 4-кратный чемпион мира.
  • Северные македонцы в финале стыков сыграют с Португалией.

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Источник: «Чемпионат»

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