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Дюков: «Если мы уберем государственные деньги, это не сделает футбол сильнее»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о государственном финансировании футбольных клубов.

«Если мы уберем государственные деньги из футбола, то это не сделает футбол сильнее. Если говорить о деньгах госкорпораций, то это 30-35%.

«Газпром-нефть» и другие компании оказывают услуги населению и продают товары. Им нужен инструмент для продвижения. Футбол – это эффективный инструмент. Если вдруг принять подобное решение, то компании просто пойдут на другую рекламу своих брендов.

Наша задача – заставить клубы жить по средствам. Если клуб играет в Лиге чемпионов, как «Зенит», то он может позволить себе иметь высокий доход. Предложение какое? Жить по средствам? Так это в том числе финансовый фэйр-плей, что и заставляет жить клубы по средствам.

«Зенит» соответствует фэйр-плей. Есть оценка релевантных доходов, каждый спонсорский контракт оценивается. Наши клубы регулярно проходят проверку финансового фэйр-плей.

Компании должны иметь возможность рекламировать свои товары? Должны. Вы хотите запретить субъекту продвигать свой бренд? ВЭБ и РЖД продвигают свои бренды? РЖД конкурирует с другими видами транспорта за потребителя.

Плохо, что вы не видите конкурентную борьбу. Для них «Локомотив» – серьезный рекламный инструмент. Понятно, что у ВЭБ изменилась ситуация. У компании была задача – привлечение инвестиции. И им нужна реклама», – сказал Дюков.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 09:57
Комментарии5
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    Рейтинг: +9959

    Alekxei Z. 1 час назад

    Футбол в России это социальная развлекалочка.
    Смотрите , болейте и поХ что страна летит в тар-тара-ры, экономики нет , медицина в жопе , главное это 22 мудака и мяч между ними.
    Зачем вам переживать о работе и где взять лекарство , главное чтобы ваша команда победила и счастья на неделю.
    Куда футбол без госденег ? Как на нём заработать в России ?
    Самоокупаемость хорошее слово . только вот в России оно не приживается. Воровство и коррупция - это наше !!!

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    Рейтинг: +13229

    NewLife 1 час назад

    "Если мы уберем государственные деньги..." синит будет играть в ФНЛ.

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    Рейтинг: +12983

    Fusballer 2 часа назад

    Это звездец. Нафига кормить из бюджета дармоедов с много миллионными зарплатами? Больше не на что тратить?

    3
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    Рейтинг: +23972

    bset 2 часа назад

    Ну вы реально идиоты или как? О каком футболе мы думаем, если деньги, идущие на него, предназначены на более полезные цели, чем оплата зарплаты миллионерам. Конечно, с бюджетными деньгами футбол будет сильнее, чем без них. Если наши золотовалютные резервы вложить в футбол, он еще сильнее станет. А если добавить всем гражданам России налог на футбол, то вообще очень сильным станет. Ну это же абсурд тратить государственные деньги на шоу. Тратьте на детский футбол и небольшие региональные клубы. Выходят на высокий уровень - пусть зарабатывают сами. Давайте еще из бюджета финансировать концерты Бузовой. Что это шоу, что то.

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    Рейтинг: +11924

    playsh > bset 1 час назад

    Не надо забывать,что футбол - это прежде всего игра,или как было сказано выше,шоу.И не всем это шоу нравится.А жить и кушать хочется всем,особенно простолюдинам,которые работают на благо экономики,а не как шоумены,на благо своих карманов.

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