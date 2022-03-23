Дюков: «Если мы уберем государственные деньги, это не сделает футбол сильнее»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о государственном финансировании футбольных клубов.

«Если мы уберем государственные деньги из футбола, то это не сделает футбол сильнее. Если говорить о деньгах госкорпораций, то это 30-35%.

«Газпром-нефть» и другие компании оказывают услуги населению и продают товары. Им нужен инструмент для продвижения. Футбол – это эффективный инструмент. Если вдруг принять подобное решение, то компании просто пойдут на другую рекламу своих брендов.

Наша задача – заставить клубы жить по средствам. Если клуб играет в Лиге чемпионов, как «Зенит», то он может позволить себе иметь высокий доход. Предложение какое? Жить по средствам? Так это в том числе финансовый фэйр-плей, что и заставляет жить клубы по средствам.

«Зенит» соответствует фэйр-плей. Есть оценка релевантных доходов, каждый спонсорский контракт оценивается. Наши клубы регулярно проходят проверку финансового фэйр-плей.

Компании должны иметь возможность рекламировать свои товары? Должны. Вы хотите запретить субъекту продвигать свой бренд? ВЭБ и РЖД продвигают свои бренды? РЖД конкурирует с другими видами транспорта за потребителя.

Плохо, что вы не видите конкурентную борьбу. Для них «Локомотив» – серьезный рекламный инструмент. Понятно, что у ВЭБ изменилась ситуация. У компании была задача – привлечение инвестиции. И им нужна реклама», – сказал Дюков.

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