Главные новости дня. Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги, УЕФА отменит ФФП

«No player». Goal исключил Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков Европы.

УЕФА отменит ФФП и разрешит клубам тратить не более 70% от дохода за 3 сезона.

Клубы из Серии А договорились не подписывать легионеров из РПЛ («Чемпионат»).

«Краснодар» не снимется с РПЛ. У Галицкого достаточно средств в России.

УЕФА хочет расторгнуть контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных.

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги.

Хачатурянц: «Более четырех месяцев велись переговоры с английским клубом, который видел участие в российском клубе».

Роналду зарабатывает больше всех в АПЛ. В топ-5 по зарплатам – 4 игрока «МЮ».

Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям из-за санкций.

Сборная России не будет проводить матчи в марте.