Главные новости дня. Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги, УЕФА отменит ФФП

«No player». Goal исключил Захаряна из топ-50 самых талантливых игроков Европы.
УЕФА отменит ФФП и разрешит клубам тратить не более 70% от дохода за 3 сезона.
Клубы из Серии А договорились не подписывать легионеров из РПЛ («Чемпионат»).
«Краснодар» не снимется с РПЛ. У Галицкого достаточно средств в России.
УЕФА хочет расторгнуть контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных.
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги.
Хачатурянц: «Более четырех месяцев велись переговоры с английским клубом, который видел участие в российском клубе».
Роналду зарабатывает больше всех в АПЛ. В топ-5 по зарплатам – 4 игрока «МЮ».
Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям из-за санкций.
Сборная России не будет проводить матчи в марте.