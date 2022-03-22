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УЕФА отменит ФФП и разрешит клубам тратить не более 70% от дохода за 3 сезона

УЕФА отменит правила финансового фэйр-плей и введет новую систему финансового контроля, сообщает The New York Times.

Новые правила позволят клубам тратить на футбольные нужды не более 70% от дохода за три сезона. Потолка зарплат, на котором настаивал президент УЕФА Александер Чеферин, не будет.

Переходный период займет три года. Сначала УЕФА введет более легкие требования: клубы смогут тратить до 90% доходов. В течение трех сезонов эта цифра будет снизится до 70%.

При определенных обстоятельствах командам могут разрешить тратить до 10 миллионов долларов сверх лимита.

  • УЕФА ввел финансовый фэйр-плей в 2010 году.
  • Голосование за реформу, предположительно, состоится 10 мая.
  • Возможные нововведения могут вступить в силу с 1 июля.

УЕФА планирует провести реформу финансового фэйр-плей

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Источник: The New York Times

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22.03.2022 22:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +1002

    Artemka444 16 минут назад

    Ещё больший маразм!!!

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