«Краснодар» не снимется с РПЛ. У Галицкого достаточно средств в России («Чемпионат»)

У «Краснодара» есть деньги, чтобы доиграть этот сезон РПЛ и заявиться на следующий.

«Краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем. Не будет проблем и с тем, чтобы начать следующий сезон.

У президента клуба Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования «Краснодара», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщалось, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты.

Часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.

«Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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