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«Краснодар» не снимется с РПЛ. У Галицкого достаточно средств в России («Чемпионат»)

У «Краснодара» есть деньги, чтобы доиграть этот сезон РПЛ и заявиться на следующий.

«Краснодарскому клубу не грозит снятие с чемпионата из-за финансовых проблем. Не будет проблем и с тем, чтобы начать следующий сезон.

У президента клуба Сергея Галицкого есть доступные средства в России, которых достаточно для финансирования «Краснодара», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • Сообщалось, что футболисты «Краснодара» пошли на понижение зарплаты.
  • Часть игроков согласилась на 50-процентное уменьшение зарплаты на три месяца – с марта по май.
  • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16231

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Ну если у Краснодара проблемы с финансированием и ставится вопрос о возможном снятии с чемпионата, то что говорить про команды ФНЛ, две из которых мы добавим в РПЛ ???

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    Рейтинг: +5734

    maygli > Persona_non_Grata 52 минуты назад

    А сейчас они как играют? Не снимаются с ФНЛ. Пусть так и в РПЛ продолжают.

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