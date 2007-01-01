Роналду зарабатывает больше всех в АПЛ. В топ-5 по зарплатам – 4 игрока «МЮ»

Каждый раз не могу понять, почему английские клубы работают над тем, чтобы позволить себе такие зарплаты, а наши клубы работают над тем, чтобы выпросить побольше денег из бюджета?
Издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.
Лидером списка стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с месячным окладом 2,63 миллиона евро.
Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Его зарплата – 2,06 миллиона евро в месяц.
С третьей по пятую строчку расположились игроки «МЮ» Давид Де Хеа (1,93 млн), Джейдон Санчо (1,85 млн) и Рафаэль Варан (1,62 млн).
Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции