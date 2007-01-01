Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

Роналду зарабатывает больше всех в АПЛ. В топ-5 по зарплатам – 4 игрока «МЮ»

Издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.

Лидером списка стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с месячным окладом 2,63 миллиона евро.

Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне. Его зарплата – 2,06 миллиона евро в месяц.

С третьей по пятую строчку расположились игроки «МЮ» Давид Де Хеа (1,93 млн), Джейдон Санчо (1,85 млн) и Рафаэль Варан (1,62 млн).

Регистрируйтесь и смотрите бесплатно футбольные трансляции

Новости по теме
Жота опередил Роналду и стал самым результативным португальцем в топ-5 лигах Европы в этом сезоне 1
Роналду готов остаться в «МЮ» даже в случае невыхода в Лигу чемпионов 5
Роналду останется в «МЮ» до 2023 года. Он верит, что команда поборется за АПЛ и ЛЧ в следующем сезоне (AS) 11
Источник: L’Equipe

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:44
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +23918

    bset 52 минуты назад

    Каждый раз не могу понять, почему английские клубы работают над тем, чтобы позволить себе такие зарплаты, а наши клубы работают над тем, чтобы выпросить побольше денег из бюджета?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5705

    maygli > bset 19 минут назад

    Ну тут, кто что умеет. )))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11