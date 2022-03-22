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Клубы из Серии А договорились не подписывать легионеров из РПЛ («Чемпионат»)

Клубы Серии А достигли джентльменского соглашения не подписывать контракты с легионерами из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА.

По информации «Чемпионата», такое решение продиктовано желанием сохранить целостность итальянского чемпионата.

Ранее такое же решение принял Немецкий футбольный союз.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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Источник: «Чемпионат»

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22.03.2022 21:29
Комментарии12
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    Рейтинг: +277

    SpartakMoskwa 38 минут назад

    Уже после Кокорина можно было договариваться

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    Рейтинг: +14870

    житель СПб 1 час назад

    Вот это достойное решение!

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    Рейтинг: +60495

    portero 1 час назад

    Бегунков обломали, это хорошо...

    0
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    Рейтинг: +509

    Forvard47 2 часа назад

    ну правильно одна команда серии а, до сих пор не может как она умудрилась один кадр подписать по имени Сашка.. нападающим себя считает..

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    Рейтинг: +736

    Беспонтий > Forvard47 2 часа назад

    ну здесь тоже сегодня подписали
    на девять лет одного лёшку
    тоже нападающим себя считал

    не хочешь поиграть в одной команде

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    Рейтинг: +10

    Имя на сайте > Беспонтий 1 час назад

    Нееее...Девять лет не отыграет. Как тока бункерный зажмурится, так все--конец лехиной подписке.А бункерному уже восьмой десяток пошел--чисто по биологическим причинам закончится срок ка краб на галерах...Ну есть еще вариант --нажмет на кнопку и всех за собой утащит. Кто сдохнет, кто в рай. Семенычу здешнему рай обещан..Тебе Беспонтий куда-- не знаю.

    2
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    Рейтинг: +80

    nata1979 > Беспонтий 1 час назад

    мразота

    2
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    Рейтинг: +509

    Forvard47 > Имя на сайте 1 час назад

    во во согласен... Все равно когда нибудь увидим Алексея с рукой на конституции РФ... Когда будет давать присягу как Президент России

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    Рейтинг: +1572

    Leon_ARS > Forvard47 1 час назад

    Очень надеюсь, что он загнётся на зоне.

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    Рейтинг: +11181

    BRO_football 2 часа назад

    Молодцы. Пусть вся Европа договорится не брать легионеров из России, чтобы эти негодяи по-честному отработали свои контракты.

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    Рейтинг: +10

    Имя на сайте > BRO_football 1 час назад

    Ну хоть в чем то ты Европой доволен.)))

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    Рейтинг: +212

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Так и некого у нас то и подписывать))) Один шлак

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