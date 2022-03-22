Клубы из Серии А договорились не подписывать легионеров из РПЛ («Чемпионат»)

Клубы Серии А достигли джентльменского соглашения не подписывать контракты с легионерами из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА.

По информации «Чемпионата», такое решение продиктовано желанием сохранить целостность итальянского чемпионата.

Ранее такое же решение принял Немецкий футбольный союз.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.

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