Клубы из Серии А договорились не подписывать легионеров из РПЛ («Чемпионат»)

Уже после Кокорина можно было договариваться
Клубы Серии А достигли джентльменского соглашения не подписывать контракты с легионерами из РПЛ, несмотря на разрешение ФИФА.
По информации «Чемпионата», такое решение продиктовано желанием сохранить целостность итальянского чемпионата.
Ранее такое же решение принял Немецкий футбольный союз.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке.
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