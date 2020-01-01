РФС опубликовал расписание учебно-тренировочных сборов национальной команды.

Сборная России не будет проводить матчи в марте. На субботу у команды Валерия Карпина запланирована совместная тренировка с молодежной сборной.

Расписание учебно-тренировочного сбора:

22 марта (вторник):

11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск». (Закрыта для СМИ).

23 марта (среда):

17:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 17:00 до 17:30). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

24 марта (четверг):

11:30. Тренировка УТЦ «Новогорск» (Закрыта для СМИ).

25 марта (пятница):

11:30. Тренировка в УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 11:30 до 12:00). По окончании тренировки — брифинг Валерия Карпина и игроков.

26 марта (суббота):

16:30 Совместная тренировка с молодежной сборной (Закрыта для СМИ).

Сбор в Москве завершится 27 марта.

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